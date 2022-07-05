KADEM KOCAELİ TEMSİLCİLİĞİ “KADIN İŞLETMELERİNE FİNANSMAN VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ PROGRAMI/ İŞLETME MERCEĞİ” SEMİNERİ DÜZENLEDİ

KADEM Kocaeli Temsilciliği, kadınlar tarafından yönetilen küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman ve danışmanlık desteği amacıyla ihtiyaçları olan becerileri, bilgileri ve kaynakları elde etmelerine yönelik olarak ‘’Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı / İşletme Merceği’’ semineri düzenledi.





4 Temmuz Pazartesi günü düzenlenen semineri, Frankfurt School of Finance & Management Kıdemli Kadın Girişimciliği Uzmanı Belgin Güzaltan gerçekleştirdi. Seminerde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, kadınların iş dünyasına katılımını teşvik etmek, gelişmek ve büyümek için ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla uygulanan “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı’’ anlatıldı. Program bünyesinde kadınların işletmelerini daha yakından izlemelerine ve analiz etmelerine, güçlü yanlarını keşfedip, geliştirmelerine ve finansman sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla ‘İşletme Merceği’ uygulaması yapıldı.

Seminere Kocaeli’de faaliyet gösteren 30 işletmeci kadın katılım sağladı. Toplantı sonrasında KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert Erturan aktarımları için Belgin Güzaltan’a teşekkürlerini ileterek çiçek takdiminde bulundu. Seminer Asuman Sert Erturan ve Belgin Güzaltan’ın katılımcılara katılım belgelerini takdim etmeleriyle sona erdi.















