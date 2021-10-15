KADEM YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR KOCAELİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Kadem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar KADEM Kocaeli Temsilciliği ile (ŞÖNİM)’i ziyaret etti. Kocaeli Üniversitesi’nde gençlerle buluştu.

Kocaeli KADEM Temsilciliği’ni ziyaret ederek çalışmalarını yerinde değerlendiren KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ziyaretin ardından Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ŞÖNİM’e giderek bilgi aldı. Bayraktar’ı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu karşıladı. ŞÖNİM yetkilisi Tuğba Uğur ise 2021 yılı içerisinde 7766 kadın ve 213 çocuğa destek verdiklerini aktardı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar daha sonra, Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği’ni ziyaret etti. 2020 yılında Kocaeli merkezli farklı alanlarda faaliyet gösteren 8 kadın kooperatifinin bir araya gelmesiyle kurulan birliğin faaliyetlerini yakından inceleyen Sümeyye Erdoğan Bayraktar girişimci kadınları tebrik etti.

Gıda, giyim, ev tekstili, turizm, reklam ve sosyal medya, organizasyon ve tıbbi ve aromatik bitkiler alanında faaliyet gösteren kooperatiflerden oluşan Birlik Başkanı Nuket Özcan, kadınların birbirinden güzel çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

KADEM Başkan Yardımcısı Bayraktar aynı zamanda Genç Kadem’in Kocaeli Üniversitesi’nde düzenlediği gençlik buluşmasına da katıldı. Sıcacık bir atmosferde geçen söyleşide Bayraktar, Kocaeli Üniversitesinde okuyan gençlerle selfie de çektirdi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar son olarak Kocaeli Eğitime Destek Platformu (EDEP)’in aylık olağan toplantısına katıldı. Eğitim gündemiyle ilgili görüş alışverişlerinde bulunulan toplantıda Bayraktar, KADEM’in güncel eğitim faaliyetlerinden bahsetti.

















