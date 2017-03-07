“Kadınımızın ezilmesine müsaade etmeyeceğiz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel kadın STK Başkanları ile Hemşeri Derneklerinin Kadın Kolları Başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Başkan Karaosmanoğlu’nun eşi Behiye Karaosmanoğlu’nun katıldığı birliktelikte, kadının toplumda ki gücü ve yaklaşan 16 Nisan halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değerlendirildi.

“13 YILDIR GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıca’sında gerçekleşen programda, cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz diyerek birliktelikte konuşmasına başlayan Karaosmanoğlu, “Anadolu’muzun en güzel şehirlerden birisi olan Kocaeli’mizin en güzel köşelerinden Karamürsel’den, Başiskele’den ve Gölcük’ten gelen siz kadın misafirlerimize hoş geldin demek istiyorum. Sahil bandında yer alan ilçelerimizden gelen değerli konuklarımız, artık sahillerimiz insanını çağırır hale geldi. Üreten bir kent olan Kocaeli’de yaşıyoruz. Kentimizde her yıl 50 bin nüfus artıyor. Bu büyümenin alt ve üstyapıları, sosyal donatıları ve her türlü ihtiyacın karşılık yatırımı yapıyoruz. 13 yıldır gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

“KÖRFEZİMİZ BUGÜN İNSANA GÜLÜMSÜYOR”

Kenti ve sahilleri titizlikle koruduklarını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yaşamın devam ettiği kentimizde gördüğümüz eksiklikleri gidermek için ekibimizle ve ilçe belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Kocaeli’de güzel bir dönüşüm yakaladık. Köylerimizde de devam eden bu yoğun çalışmanın en güzel örneğini, İzmit Körfezimizin geçmiş halini düşünerek anlayabiliriz. Kokan ve etrafında vakit geçirilemeyen körfezimiz bugün insana gülümsüyor. Şimdi Mavi Bayraklı plajlarımız var. İşte bu güzellikler de kadınımızın ve insanımızın o güzel yansımasıdır” diye konuştu.

“BU ÜLKE BİZİM VE GİDECEK BAŞKA BİR YERİMİZ YOK”

Bu hizmetlerin başta Cumhurbaşkanının ve hükümetin önderliğiyle olduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Biz halkımızı seviyoruz. Özellikle hanımefendiler ailenin merkezindedir. Bedenen, ruhen ve sosyal alanda kadınımız ne kadar güçlü olursa toplumun yapısı da o kadar diri olur. Kadının sağlığı toplumun sağlığı da demektir. Hepimiz kadının ezilmesine müsaade etmeyeceğiz ve her daim yanlarında olacağız. Toplumda ezilmemesi için STK’larımıza da görev düşüyor. Toplumda elinden tutup moral verdiğimiz bu tür kadınlarımız, hayata yeniden dönüyorlar. Kurtulmayı bekleyen binlerce kadınımız var. Manen boğulan kadınlarımıza da sahip çıkacağız. Bu noktada sizlerde güçlü olmak zorundasınız. Kadınımızın her yerde bilgisiyle donanımıyla görev yapmalıdır. Bu ülke bizim ve gidecek başka bir yerimiz yok.”

“ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINDAN ALLAH RAZI OLSUN”

Çanakkale’de ve Kurtuluş savaşında dedelerimiz bu vatan için kanlarını akıttılar ve canlarını verdiler hatırlatması yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Dedelerimiz cephede canlarını vermeseydiler, şehitliğe inanmasaydılar, bugün Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından Allah razı olsun. Atatürk’ün hedef belirttiği çağdaş medeniyetin önüne, sencilik ve bencilik yapılarak geçilmez. Allah bizi bayraksız bırakmasın. Hep hür olalım inşallah. Bayrağımız, birliğimizin ve şehitlerimizin sembolüdür. Onun hep dalgalanması için ülkemizin güçlü olması lazım” ifadelerini kullandı.

“BAŞARAMAYACAĞIMIZ ZORLUK YOKTUR”

Merhametsiz batının biraz kendine gelmesiyle dünyada kimsesinin aç kalmayacağının da altını çizen Karaosmanoğlu, “Milli birliğimiz ve beraberliğimiz olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Otuz yılı aşkın siyasetin içerisindeyim, inandığım her şeyi başardım. Sağlık sisteminde ki aksilikleri unuttuk. Hastaneleri birleştirdik. Karar aldık belde belediyeleri kapattık. Doğrusunu yaptık. Ekonomik olarak doğrusunu yaptık. Daha güzel işler başarmak daha hızlı ilerlemek zorundayız. Sistemde tıkanıkların olduğunu görüyoruz. Gelecekte olası koalisyonlar sıkıntısını yaşamak zorunda kalmak istemiyoruz. Ahmet Necdet Sezer’in attığı kitapçık, ülkemizde nasıl kaos çıkardığını hatırlıyoruz” şeklinde konuştu.

“OY SADECE KAĞIT PARÇASI DEĞİL, İRADEMİZDİR”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Koalisyonlar dönemi geride kalıyor diyen Karaosmanoğlu, “Hızlı adımlarla koşarak çağdaş medeniyetin önüne geçmek için sistemi değiştirmek zorundayız. Gelecekte tek başına güçlü iktidarlarla yönetilmesi Türkiye’nin lehinedir. Dünyanın on yedinci ekonomisiyiz. Onuncu olmak için gayretimiz var. Bunu da cesur ve hızlı adımlarla önümüzü açarak başarabiliriz” dedi. Gençlere güveniyorum ve istikbal onlardadır şeklide de konuşan Karaosmanoğlu, düşüncelerini şu şekilde izah etti, “Ülkemizin güçlü olmasını istiyorum. IMF’e borç dönemi kapandı. Patronların pijama ile siyasetçileri karşıladığı dönemlerde geride kaldı. Temennim 16 Nisan’da da güzel bir sonucun çıkmasıdır. Kocaelili kardeşlerimiz sandığa gitsin. Evet de dense hayır da dense irademizi muhakkak kullanalım. Sandık bizim namusumuzdur, o sadece kağıt parçası değildir. Biz halkımıza inanıyoruz. İnandığınız değerleri toplumuzun yarınlarına aktarmak için hep beraber çaba sarf edeceğiz.” Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafları sonrası tamamlandı.