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Kafkas Sürgünü belgeseli

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 3 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Kafkas Sürgünü belgeseli

19 Haziran 2021 Cumartesi 15:57

 Büyük kafkas sürgününde Çerkez ve Abhazaların Anadolu topraklarına ilk çıktığı Kocaeli kefken babalı sahilindeki yerler sahipsiz ve perişan halde.
Devri alem belgesel program farkı ile Kafkas sürgünü belgeseli
Kafkas dernekleri Her yıl 21 ve 22 mayısda anma toplantıları düzenledikleri babalı sahilindeki tarihi öneme sahip mağara ve kumsal kamp alanı durumunda
Devrialem.tv. ve. Sakarya.tv olarak bölgede çektiğimiz belgeseli. Kafkas dernekleri ve yetkililerin bilgisine sunuyor bu bölgeye sahip çıkılarak koruma altına alınıp tarihi geçmişe sahip çıkılmasını istiyoruz
Belgeselle ilgili görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz
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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 1 yıl önceki facebook paylaşımını...

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