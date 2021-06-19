Büyük kafkas sürgününde Çerkez ve Abhazaların Anadolu topraklarına ilk çıktığı Kocaeli kefken babalı sahilindeki yerler sahipsiz ve perişan halde.

Devri alem belgesel program farkı ile Kafkas sürgünü belgeseli

Kafkas dernekleri Her yıl 21 ve 22 mayısda anma toplantıları düzenledikleri babalı sahilindeki tarihi öneme sahip mağara ve kumsal kamp alanı durumunda

Devrialem.tv. ve. Sakarya.tv olarak bölgede çektiğimiz belgeseli. Kafkas dernekleri ve yetkililerin bilgisine sunuyor bu bölgeye sahip çıkılarak koruma altına alınıp tarihi geçmişe sahip çıkılmasını istiyoruz