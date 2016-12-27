KAISİAD 6 yaşında!

Köprübaşı Restaurant’ta düzenlene kahvaltı programına her zaman olduğu gibi KAISİAD üyeleri yine yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan KAISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nasrettin Bavaş, “Kurulduğumuz günden beri vaktinizi ayırarak büyüttüğümüz derneğimiz 6 yılını geride bıraktı. Bu süre içinde hep büyüdük. Derneğimizin büyümesi hem bölgemiz hem de doğduğumuz topraklar açısından da hayırlı olmuştur. Öğrencilere verdiğimiz burslar, kültürel, sanatsal etkinlikler, bölge ekonomisine kattığımız ivme hep siz değerli üyelerimizin özverileri sayesinde oldu. “dedi. Bavaş konuşmasının sonunda derneğin kurucu başkanı Ufuk Ekinci’nin de bir konuşma yapmasını istedi. Ekinci kısa bir selamlama konuşması ile derneğin 6.kuruluş yıldönümünü kutladı. KAISİAD 8 Şubat’ta Sarıkamış’a düzenlenecek gezi hakkında bilgi verirken diğer üyeler de konuşmaları ile toplantıyı bir sohbet ortamına taşıdılar.