banner594
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, çiftçilerle pırasa hasadı yaptı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, tarlada pırasa hasadı yapan çiftçilere yardım etti.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, çiftçilerle pırasa hasadı yaptı

14 Mayıs 2021 Cuma 17:16

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Lokmanlı Mahallesi'ni ziyaret eden Turan, tarlada pırasa sökümü yapan çiftçilere bereketli hasat diledi. Turan, burada muhtar İrfan Özer ve çiftçilerin yardım talebini geri çevirmedi.
Sökülen pırasaları temizleyip ayıklayan Turan, yaptığı açıklamada, ekiminden üretim ve satış aşamasına kadar her zaman çiftçilerin yanında olduklarını bildirdi.
Çiftçilerin ürünlerini satın alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Turan, "Daha önce hiç pırasa soymak nasip olmamıştı. Muhtarımız bize, pırasa nasıl soyulur, iyi pırasa nasıl olur ve pırasa dolmasının yapılışı konusunda adeta brifing verdi. Bir gün pazardan pırasa alırsam artık pırasayı nasıl seçeceğimi gayet iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.









AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KovidKocaeliKarantinaCezaKaza
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GÜLER ÇİFTİNDEN ZİYARET GÜLER ÇİFTİNDEN ZİYARET
GEBZE 'DE PATLAMA! GEBZE 'DE PATLAMA!
İzmit Körfezi'nde dibe çöken “deniz salyası“ su altında görüntülendi İzmit Körfezi'nde dibe çöken “deniz salyası“...
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Federasyon Başkanı Hastaneye Kaldırıldı Federasyon Başkanı Hastaneye Kaldırıldı
“Ceza Hukuku ve Bağımlılık Açısından Kumar” “Ceza Hukuku ve Bağımlılık Açısından Kumar”
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

GÜLER ÇİFTİNDEN ZİYARET
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve eşi Nuray Güler, Ramazan Bayramı dolayısı ile kahraman şehitlerimizin...

Haberi Oku