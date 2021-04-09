Karamürsel Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı

Başkan Büyükakın’ın yakından takip ettiği Karamürsel Kent Meydanı ve Kavşak Projesi kapsamında yapılan köprülü kavşak açıldı

Kocaelililerin dört gözle bitmesini beklediği proje tamamlandı. Karamürsel Kent Meydanı ve Kavşak Projesi kapsamında yapılan Köprülü Kavşak açıldı. Tünelden ilk geçen ise şoför koltuğuna oturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu.

KENT ULAŞIMINA NEFES ALDIRACAK BİR PROJE DAHA

Büyükşehir Belediyesi kent ulaşımına nefes aldıracak dev projelerden birini daha vatandaşların hizmetine sundu. Karamürsel’in D-130 karayolunun alt kısmı ve üst kısmını birbirine bağlayan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı törenle araç trafiğine açıldı. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Belediye yöneticileri, meclis üyeleri ve AK Parti teşkilat üyeleri katıldı.

“HAYALDİ GERÇEK OLDU”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindeki heyet battı-çıktıyı gezdi ve ardından açıklama yapıldı. Karamürsel için bir hayalin daha gerçekleştiğini söyleyen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Karamürsel’in deniz tarafı ve D-130’ün üzerinde bulunan bölgesi bu proje ile birbirine bağlandı. Büyükşehir belediye başkanımıza bu projeyi bitirdiği için Karamürsel halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

“AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ “

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ise Karamürsel’e yeni yatırımın hayırlı olmasını diledi. Proje ile ilgili detaylı bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yeni bir hizmetin hayat bulmasından dolayı çok mutluyuz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Belediyeler iş yapma, hizmet üretme yerleridir, laf üretme yeri değildir.

“TERMİNALİ TAŞIYACAĞIZ”

Ramazan bayramına kadar kalan yan yollar da tamamlanacak. 290 metre kapalı alana sahip bir tünel oldu. KDV ile birlikte toplam 85 milyonluk bir yatırım yapıldı. Eskiden hükümetlerin yapamadığı yatırımları şimdi belediyelerimiz yapılıyor. Buraya gelmeden önce belediye başkanımız ile terminal alanına gittik. Terminali daha uygun bir yere taşıyarak bu alana da kenttin ihtiyacı olan bir proje yapmak istiyoruz. Belediye başkanımız ile yaptığımız ilk istişarede otopark alanı ihtiyacı için kullanılması ön plana çıktı. Ancak bu alanı Karamürsel halkına sorarak şekillendireceğiz.

EREĞLİ SAHİLİ BİTECEK

Muhalefet yaptığımız bu yatırımlara betona yatırım diyor. Oysa burası aynı zamanda karbon ayak izinin azaltılması açışından da önemli bir yatırımdır. İş yapma hevesinde olmayanlar, temel atmamaları erteleyen, bir çakıl taşı olmayanlar bunların neden yapıldığını anlamalarını beklemiyoruz. Ereğli sahili bu yaz bitecek. Arkadaşlarımız Bodrum sahili gibi oldu diyor ama bende bitince herkes diğer sahilleri buraya benzetecek” dedi.

ULAŞIM RAHATLAYACAK

Çalışmaların tamamlanmasıyla şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergâhlarından biri olan Karamürsel’de kent içi trafiğin yanı sıra şehirlerarası ulaşım da rahatlamış olacak. Transit trafik nedeniyle merkez ışıklarda araç trafiği yaşanan bölgede, ışıklarda uzun süre beklemek durumunda kalınıyordu. Şehrin giriş ve çıkışlarında uzun kuyruklar oluşuyordu. Transit giden trafik yerin altına alınacağı için üst taraftan güvenli ve hızlı bir şekilde Karamürsel merkezine giriş çıkış imkânına kavuşulmuş olacak.

BATTI-ÇIKTI 290 METRE UZUNLUĞUNDA

Battı-çıktının tüneli 19 metre genişliğinde 290 metre uzunluğunda yapıldı. Proje kapsamında 1600 metre çift anayol, 900 metre güney, 900 metre kuzey olmak üzere 2 yan yol, 310 metre bağlantı yolu olmak üzere 3 bin 700 metre toplam yol yapıldı. Altyapı hatları da tamamen yenilendi.

803 ADET FORE KAZIK ÇAKILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda 803 adet fore kazık çakıldı. 19 metre genişliğinde 290 metre kapalı kesite sahip tünelin 348 adet ön gerilmeli kirişle üstü kapatıldı.











AA