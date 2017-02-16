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Karaosmanoğlu Kesrestecileri Ziyaret Etti

Başkan Karaosmanoğlu, Gebze Keresteciler Sitesine iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

Karaosmanoğlu Kesrestecileri Ziyaret Etti

16 Şubat 2017 Perşembe 12:24


 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Keresteciler Sitesi Başkan Nuri Kahveci ve yönetimine iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Esnafın ve KOBİ’lerin her daim yanında olan ve desteklerini her daim sunan Başkan Karaosmanoğlu, Keresteciler Sitesinde incelemede gerçekleştirdi.

 

KAHVECİ, “ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Gebze Belediye Adnan Köşker’inde katıldığı ziyarette, Keresteciler Sitesi Başkanı Nuri Kahveci özellikle çevre düzenlemesi ve diğer desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti. İnceleme sonrası Karaosmanoğlu’na gerçekleştirdikleri çalışmalarla alakalı bilgide aktaran Kahveci, “Ülkemizin ve kentimizin kalkınması için üretmeye devam edeceğiz” dedi.

 

“EKONOMİK BÜYÜME İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Esnafın ve KOBİ’lerin her zaman yanında olduklarını, desteğe ihtiyaç duyduklarında yanlarında yer alacaklarını da özellikle vurgulayan Karaosmanoğlu, “Ekonomik büyüme için her kurum üzerine düşeni yapacaktır. İstihdamı artıran sizin gibi kurumlarımıza katkı vermek bizim için de bir görevdir” ifadelerini kullandı. Görüşme Keresteciler Sitesi Başkanı Kahveci’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağaca işlenmiş fotoğrafının Karaosmanoğlu’na hediye etmesiyle sona erdi.

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