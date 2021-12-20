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Karla mücadele ekipleri göreve hazır

Çayırova Belediyesi meteorolojik uyarıları yakından takip ederek, olası kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. 7/24 esasına göre görev başında olacak karla mücadele ekipleri, kar yağışı, don ve buzlanma riskine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Karla mücadele ekipleri göreve hazır

20 Aralık 2021 Pazartesi 17:27


Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, gece gündüz çalışmalarını sürdürecek. 74 kişinin görev yapacağı karla mücadele ekibinde; 5 kepçe traktör, 3 tuzlama robotu, 1 traktör, 4 kamyonet, 2 kamyon, 1 greyder ve 2 arazi aracı yer alıyor. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve merdivenleri sürekli olarak temizleyecek. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışacak. Yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek verecek olan ekipler, buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yapacak.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi karla mücadele ekibini ziyaret etti. Ekiplerle sohbet eden ve ekipmanları inceleyen Başkan Çiftçi, ekip amirlerinden bilgi aldı. Kışın çetin geçeceğini vurgulayan Çiftçi her zaman hazırlık halinde bulunmaları gerektiğini belirtti. Kışın zorlu hava şartlarına karşın iyi bir ekip oluşturduklarını söyleyen Çiftçi, karla mücadelede çalışmalarında ekibe başarılar diledi.

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