KARTEPE BEYCEMAL DERESİ 2.ETABININ ISLAHI TAMAMLANDI

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı yatırımlar gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe Köseköy ile Rahmiye Mahalleleri arasında yer alan Beycemal deresinin düzenli akışını sağlamak ve çevre ile insan sağlığı için tehdit oluşturulmaması için ıslah çalışmalarını tamamladı.









BİRÇOK DERE ISLAH EDİLDİ

Samanlı dağlarının eteklerinde yer alan Kartepe ilçesinde, yüzey sularının aktığı birçok dere bulunuyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte son dönemlerde meydana gelen ani yağışlar sonucu, yüzey sularının toplandığı dereler yetersiz kalıyor ve insan ile çevre sağlığı için tehlike oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü de, sürekli nüfusu ve yerleşim alanı artan ilçenin birçok bölgesinde yer alan derelerde ıslah çalışmaları gerçekleştirerek düzenli akışlarını sağladı çevre ile uyumlu hale getirdi.





616 METRE ISLAH YAPILDI

Yatırım programı kapsamında Kartepe’nin çeşitli bölgelerinde yağmursuyu hattı ile dere ıslahı çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, ilçeye bağlı Köseköy ile Rahmiye Mahalleleri arasındaki Beyazgül Sokak üzerinde bulunan Beycemal deresinin düzenli akışını sağlamak için bu yılın ortalarında başladığı ıslah çalışmalarını tamamladı. Yapılan imalat çalışmaları kapsamında derede taş duvar olarak toplam 616 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapılarak düzenli akışı sağlandı. Ayrıca, çeşitli çaplarda 35 metre uzunluğunda kutu menfez ve 133 metre uzunluğunda U kesit menfez, 1600, 1200 ve 1000 mm çaplarında toplam 701 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile dereyi kirlilikten arındırmak ve atık suları toplamak için de 300 mm çapında beton boru kullanılarak 535 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı yapıldı.





TEHLİKE OLUŞTURMAYACAK HALE GETİRİLDİ

Üzeri korkuluk ile güvenlik alına altına alınan Beycemal Deresinin 2.etabının ıslah çalışmasının tamamlanması ile birlikte derenin düzenli akışı sağlandı, kirlilikten arındırıldı ve insan ile çevre sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Beycemal deresinin Köseköy Mahallesinde geçen kısmında ıslah çalışmalarını tamamlamıştı.





Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı