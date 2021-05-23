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Kartepe Dumlupınar Mahallesi sağlıklı altyapıya kavuşacak

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Kartepe ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinin altyapı hatlarını yenileyecek

Kartepe Dumlupınar Mahallesi sağlıklı altyapıya kavuşacak

23 Mayıs 2021 Pazar 13:23

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinin altyapı hatlarını yenileyecek. İhalesi süreci tamamlanan proje kapsamında; Dumlupınar Mahallesinin sağlıklı altyapıya kavuşturmak için toplam 16 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ile üstyapı çalışmaları yapılacak.

 

İHALE TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Kocaeli genelinde 470 milyon lira değerinde yatırım yapacak. Yapacağı projelerin ihalelerini bir bir gerçekleştirerek çalışmalara başlayan İSU Genel Müdürlüğü, yatırım programında yer alan Kartepe Dumlupınar Mahallesi içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu İnşaatı projesinin ihalesini tamamladı. Yüklenici firmanın şantiye kurma sürecinde olduğu proje ile Kartepe’ nin cazibe merkezlerinden olan Dumlupınar Mahallesinin altyapı problemleri tamamen giderilecek.

 

16 KM HAT YAPILACAK

Kısa bir süre içinde başlayacak olan çalışmalar kapsamında 5,5 km uzunluğunda içme suyu,4,8 km uzunluğunda kanalizasyon ve 5,7 km uzunluğunda yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 16 km uzunluğunda altyapı hattı inşa edilecek.

 

16 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Projede kullanılacak içme suyu boruları İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Ayrıca, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların üstyapı asfalt serimi, asfalt yama çalışmaları da yapılacak. Proje, altyapı, üstyapı ve boru bedelleri ile birlikte toplam 16 milyon liraya mal olacak.

 

PROBLEMLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bir yıl sürecek olan projenin tamamlanması ile birlikte Dumlupınar Mahallesi sağlıklı altyapı kavuşacak. Bunun yanı sıra yüzey sularının birikmesinin önüne geçilecektir.

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