Kartepe Şirinağa Caddesi Asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi planlaması yapılan yollarda asfaltlama çalışmalarına başladı. Kartepe ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı Şirinsulhiye Mahallesi Şirinağa Caddesinde üstyapı çalışmaları yapıldı. 7 metre genişlikte 9 santim kalınlıkta binder asfalt serimi yapılan caddede 15 santim kalınlıkta da plent miks temel serimi gerçekleşti.





2 BİN 411 TON ASFALT SERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kartepe ilçesinde üstyapı çalışmalarıyla ulaşımda konfor ve güvenlik sağlanıyor. Şirinsulhiye Mahallesi Şirinağa Caddesinde trimer kazısı sonrası asfaltlamaya başlayan ekipler, 1.500 metre uzunluktaki caddede altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan kısmı kazıdı. 300 kamyon eski asfaltın kazındığı Şirinağa Caddesinde 3 bin 700 ton plent miks temel, 2 bin 411 ton da binder asfalt serimi yapıldı.







