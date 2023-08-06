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Kartepe'de yollar konfora kavuşuyor

Kartepe Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Maşukiye Mahallesi'nde asfalt çalışmaları yürütülüyor.

Kartepe'de yollar konfora kavuşuyor

06 Ağustos 2023 Pazar 14:27

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 170 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde Çamlık Caddesi’ne 450 ton, 110 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde Çişe Sokağa 180 ton ve 70 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde Sakin Sokağa 120 ton olmak üzere toplamda 750 ton binder asfalt serimi yapıldı. Maşukiye Mahallesi'nde 1500 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde Hasköy Sokağa 1400 ton asfalt serildi. Ekipler asfalt serimi sonrasında çevre düzenlemesine başlandı.

Asfalt serim çalışmalarını inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak, cadde ve sokaklarımızın çehresini güzelleştirmek için gece gündüz sahadayız. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde asfalt serim çalışmalarının tamamlanması sonrasında çevre düzenlemesi yapılmaya başlandı. Modern ve kaliteli ulaşım için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz" dedi.



İHA
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