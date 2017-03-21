TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı (KEFEK), AK Parti MKYK ve Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, TV 41’de “Yaşamı Paylaşalım” programında Semahat Gün’ün konuğu oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması hakkında soruları cevaplayan Katırcıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerli ve millidir. Millet iradesinin doğrudan tecellisidir. Bu sistemle devlet yönetiminde ikilik bitecek, birlik ve beraberlik kuvvetlenecektir. Koalisyonlar devri bitecek, uzlaşma kültürü yerini alacak” dedi.

“GÜÇLÜ BÜYÜK TÜRKİYE İSTEYENLER KAZANACAKTIR”

Katırcıoğlu bu sistemle yetki veren ve hesap soran en üst otoritenin millet olduğu tescillenecek diyerek konuşmasını sürdüren Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi millet, memleket, gelecek ve Büyük Türkiye içindir. Bu yarışın sonunda da “Güçlü Büyük Türkiye” isteyenler kazanacaktır” ifadelerini kullandı. Katırcıoğlu ayrıca, “16 Nisan halk oylaması için hemşehrilerimiz 18 madde hakkında ki en doğru habere ulaşmayı istiyorlarsa, tbmm.gov.tr adresine girip ne yazılmış ne konuşulmuş öğrenebilir. Sosyal medya üzerinden yayınlanan yalan ve yanlış yazılara inanmasınlar. Vatandaşlarımızdan ricamız bu maddeleri araştırsınlar ve okusunlar” açıklamalarını yaptı.

28 ŞUBAT’TA BİR KIYIM YAPILDI

TV41’de ki “Yaşamı Paylaşalım” programında Semahat Gün’ün sorularını yanıtlayan Katırcıoğlu, 28 Şubat’ta Kuran Kurslarının ve İmam Hatip Liselerinin önünün kapatıldığını belirtti. Katırcıoğlu sözlerini şu şekilde devam etti: “Çocuklarımızın kendi dinlerini öğrenmesinin önüne zorluklar çıkartıldı, engelledi. Bu işlemler de maalesef ki devlet eliyle yapıldı. Ama bu esnada FETÖ mantar gibi türemeye başladı. Işık evleri ve özel okullarıyla ülkemizi ağ gibi sarmaya başlamıştı. 28 Şubat döneminde milletimizi bölüp parçaladılar. Bu süreçte bizler bu işlerle uğraşırken millet aya gitti, bizler yaya kaldık. Yeni gelecek sistem ile daha hızlı kararlar alınacak ve daha hızlı kalkınmış bir ülke haline geleceğiz. 28 Şubat’ta bir kıyım yapıldı” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ YENİ BİR SÖYLEM DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin şimdi söylenen ve konuşulan bir sistem olmadığını da belirten Katırcıoğlu, geçmiş dönemlere baktığımızda Turgut Özal, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan hocamızda başkanlık sisteminin ülkemiz için doğru bir karar olacağını açıkladıklarını söyledi. Katırcıoğlu ayrıca, “Hatta önemli gazeteci ve düşünürlerde bu sisteme Türkiye’nin de geçmesi gerektiğini belirten yazıları kaleme almışlardır. KEFEK olarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gazi meclisimizde, darbe gecesi gövdelerini tanklara toplara silahlara siper eden kahraman kadınlarımızı ağırladık. Onlardan o gece yaşadıklarını dinledik. Onlara minnettarız, Allah onlardan vatanına sahip çıkan tüm milletimizden razı olsun” şeklinde konuştu.

HALK OYLAMASINDAN SONRA SEÇİM YOK, SEÇİMLER 2019 DA

“Yaşamı Paylaşalım” programın yapımcısı Semahat Gün’ün “Halk Oylamasından sonra seçim olacak mı?” sorusuna çok net cevap veren Katırcıoğlu, “Seçimler 2019’da yapılacak. TBMM’de hazırlanan ve vatandaşlarımızda halk oylamasında sunulan maddelerde her şey yazıyor. Seçimler 2019’da ve beş yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı ve Meclis birlikte seçilecek. Bu sistemle daha hızlı kararlar alınarak ve büyük hizmetler hayata geçecek” dedi. Gençlerimizi yok sayamayız da diyen Katırcıoğlu, “Genç bir nüfusa sahibiz ve bu gençlerimizi yok sayamayız. Onlara bir sorumluluk vermek amacımızdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gençlerimize hedef koymalarını istiyoruz. Sende yapabilirsin diyoruz. Milletvekili ol, Meclis’te görevini yap ve projelerini hayata geçir diyoruz. Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Ülkemizin kalkınmasında ve büyümesinde rol alması gerektiğini yürekten istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞMİYOR

Katırcıoğlu programda rejim ve sistem meselesinin gündeme getirildiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kesinlikle bir rejim meselesi değildir. Bizde rejim 1923'te ilan edilmiş ve bu konu kapanmıştır. Güçlü Türkiye için hep birlikte vatandaşlarımızın “Evet” diyeceğine inanıyoruz. Bizler artık ithal anayasa ile değil millî iradenin hâkim olduğu bir anayasayla yerli bir anayasayla yönetilmek istiyoruz. Bu Anayasa ile Cumhurbaşkanın yetkileri artmayacak, tam tersine kısıtlanacak. Milletimizin sesi çok daha gür çıkacak. Söz de, mühür de millette olacak. Mevcut sistemle Büyük Türkiye hedefine asla ulaşamayız. Bu sistem krizler üreten sebepleri içerisinde barındırıyor. Avrupa ve şer odakları top yekûn bize karşı birlik oldular. Büyümemizi istemediler, istemiyorlar da. Bu nedenle bu sisteme Evet dememiz gerekiyor. Daha güçlü ve büyük Türkiye yolunda tüm hemşehrilerimizi 16 Nisan’da ki halk oylamasında güçlü bir şekilde “EVET” demeye davet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.