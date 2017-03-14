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Katırcıoğlu’ndan kutlama mesajı

AK Parti Kocaeli Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı (KEFEK) Radiye Sezer Katırcıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı. Katırcıoğlu, “Kocaeli’nin sağlıkta bölgesinin lider şehri olmasında hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının emeği büyüktür. Kendilerine minnettarız” dedi.

Katırcıoğlu'ndan kutlama mesajı

14 Mart 2017 Salı 16:58


 

Katırcıoğlu’ndan

14 Mart Tıp Bayramı kutlama mesajı

 

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Kocaeli Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı (KEFEK) R.Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kurucu Lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öngörüleri çerçevesinde, Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından sağlıkta dönüşüm süreci yaşadığını dile getirdi. Bunun sağlık alanında Türkiye’de bir ilk ve reform düzeyinde bir eser olduğunu kaydeden Katırcıoğlu, “Kocaeli’nin AK Parti döneminde aldığı yatırımlarla bölgesinde “Sağlık Şehri” unvanına kavuştu. Bu konumun AK Dava liderinin öngörüleri çerçevesinde hayata geçirilen ‘Sağlıkta Dönüşüm’ reformunun eseridir” dedi.

 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE KOCAELİ

Kocaeli’nin bu dönüşüm sürecinde önemli düzeyde sağlık yatırımı aldığını vurgulayan Katırcıoğlu, “Gebze Fatih ve Kocaeli Devlet Hastaneleri, Aile Hekimliği merkezleri, 112 Acil Komuta Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine kavuştu” dedi Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatı devam ettiğini belirten Katırcıoğlu, “Bu noktada AK Davanın Liderine minnettarız. Türkiye’nin son 15 yılda her alanda büyük bir pozitif değişim yaşadı. Özellikle sağlık alanında Dünya vizyonuna giren eserlerin hayata geçirildiğini görüyoruz. Bu yaklaşım, AK Dava’nın “Önce İnsan” odaklı hizmet felsefesi, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak kabul eden AK ilkelerin sonucudur” ifadelerini kullandı.

 

“CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNET VE ŞÜKARANLARIMIZI SUNUYORUM”

AK Parti Kocaeli Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı (KEFEK) R.Sezer Katırcıoğlu açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Bu sürecin başarıya ulaşmasında hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının özverileri her türlü takdirin üstündedir. Sağlıkta önemli işlere imza atan Doktor ve siyaset adamı Sayın Recep Akdağ’ın şahsında tüm hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, Kocaeli’yi bir “Sağlık Şehri” konumuna kavuşturan AK Davamızın Lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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