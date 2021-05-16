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Kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Gebze Hürriyet mahallesinde gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

16 Mayıs 2021 Pazar 13:53

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki çocuk parkında Yakup S. (19) ile D.S. (19) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak, kavga etti.
Kavga sırasında, D.S. Yakup S'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakup S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan şüpheli D.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.



AA
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