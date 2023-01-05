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Kazandan yemek yiyip, gençlerle bilardo oynadılar

Öğrencilere ücretsiz yemek, sosyal tesis imkanlarının sunulduğu, Alperen Ocakları Umuttepe sosyal tesisinin konuğu Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra ilçe Başkanı Erol Ölmez ile MHP ilçe Başkanı Ahmet Uğur oldu. Başkan Turan gençlerle bilardo oynayarak, yemek yedi.

Kazandan yemek yiyip, gençlerle bilardo oynadılar

05 Ocak 2023 Perşembe 19:55

  Geçtiğimiz günlerde hizmete giren ve Kocaeli’de öğrenim gören öğrenciler için çok önemli projeler arasında yer alan, her gün ücretsiz yemeğin dağıtıldığı Alperen Ocakları Umuttepe sosyal tesisinin konuğu Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra ilçe Başkanı Erol Ölmez ile MHP Kandıra ilçe Başkanı Ahmet Uğur oldu. Başkanlar ilk olarak öğrenciler ile uzun uzun sohbet etti. Adnan Turan, Erol Ölmez ve Ahmet Uğur’u BBP il Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP il başkanı Kaan Şengil, BBP ilçe Başkanı Murat Küçüktecer karşıladı.  
  Tesisin çok güzel olduğunu söyleyen başkanlar, destek konusunda fikirlerini iletti. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, gençlerle bilardo oynamayı ihmal etmedi.  
 


İHA
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