KBB, Onları Unutmadı!

Büyükşehir Barınma Merkezi ihtiyaç sahibi vatandaşlara kol kanat geriyor

Büyükşehir’in Barınma Merkezi

kimsesizlere sahip çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evsiz ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşların barınma, yemek gibi ihtiyaçlarını sağlamak için Barınma Merkezi ile hizmet veriyor. Vatandaşların dertlerine derman olunduğu merkez, ortopedik ve mental özürlü Aytekin Tekinalp’e de sahip çıktı.

EV SICAKLIĞINDA



Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi özellikle soğuk hava şartlarında ihtiyacı daha da hissedilen, sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların barınma ve yeme ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kalıcı bir yer bulunana kadar Merkez’de barındırılan vatandaşlara ev sıcaklığında yemek, sıcak su, barınma hizmetleri veriliyor. Merkezde hayata tutulan birçok isimden birisi de 52 yaşındaki Aytekin Tekinalp oldu.

ENGELLİ MAAŞI BAĞLANDI

Kartepe ilçesinde bir barakada kalan ama ihtiyaçlarını karşılayamayan Aytekin Tekinalp, Büyükşehir Belediyesi tarafından Barınma Merkezi’ne getirildi. Dolaşım problemleri nedeni ile ağır engelli olan Tekinalp’in öncelikle yemek, barınma gibi temel ihtiyaçları karşılandı. Sağlık sorunları için ilgili kurumlar ile irtibata geçilip sağlığına kavuşması için yardımcı olundu. Yüzde 78 ağır engelli raporu ile engelli maaşı bağlanılmasına aracılık edilerek bir nebze olsun maddi anlamda rahatlamasına imkan sağlandı.

AİLEMDEN ALAMADIĞIM İLGİYİ GÖRDÜM

Merkezde ayrıca sevindirici bir olay da gerçekleşti. Uzun yıllardan beri ayrı olduğu kız kardeşleri, Aytekin Tekinalp’i Barınma Merkezi’nde bularak hasret giderdi. Tekinalp, Büyükşehir Belediyesi’nin kendisi için her türlü hizmeti yaptığını ifade ederek, ” Yemeğim, sıcak suyum hazır. Sağlık sorunlarım için her türlü işlem yapılıyor. Ailemden alamadığımı ilgiyi bu merkezde gördüm” dedi

KIZ KARDEŞİ İLE BULUŞTU

Çok uzun yıllar göremediği kız kardeşleriyle de buluştuğunu ifade eden Tekinalp, ”Annem babam ayrılınca ben de annemin babasında büyüdüm. Evlatlık verildim. Diğer kardeşlerimi tanımıyordum. Uzun yıllar görmediğim kız kardeşim geldi, beni buldu bu merkezde. Ona da kavuşmuş oldum burada. Oturup ağladık. İnşallah daha iyi olacak bundan sonra” ifadesini kullandı.

kaynak :KBB basın yayın