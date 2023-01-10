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Kimisi dorseden kaçmaya çalıştı, kimisi boruların altında çıktı, hepsi sınır dışı edildi

- 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kimisi dorseden kaçmaya çalıştı, kimisi boruların altında çıktı, hepsi sınır dışı edildi

10 Ocak 2023 Salı 14:27


  - Türkiye’de 2022 yılında sınır dışı başarı oranı yüzde 71 olarak kaydedildi   

Kocaeli’de operasyonlarda yakalanan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, ülkelerine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’nden İstanbul Havalimanı’na götürüldü. Türkiye’nin 2022 yılında sınır dışı başarı oranı yüzde 71 olarak kaydedilirken Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu oranın yüzde 10’larda olduğu öğrenildi.   
  Kocaeli’de operasyonlarda yakalanan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, ülkelerine gönderilmek üzere Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi’nden İstanbul Havalimanı’na götürüldü. Göç İdaresi Başkanlığı Kocaeli İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı iş ve işlemlerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Türkiye’de 2022 yılında 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edilirken Kocaeli özelinde ise 6 bin 326 olarak kaydedildi. Bir yılda en fazla sınır dışı işleminin uygulandığı yıl 2022 olurken bunun rekor olduğu belirtildi. 
  Sınır dışı başarı oranı yüzde 71 
  Türkiye’nin 2022 yılında sınır dışı başarı oranı yüzde 71 olarak kaydedilirken Avrupa Birliği ülkelerinde ise bu oranın yüzde 10’larda olduğu öğrenildi. Öte yandan, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde 280 bin 206 düzensiz göçmenin sınır güvenliğinin arttırılmasıyla ülkeye girişi engellendi. Sınır dışı edilme oranının 2021 yılına yüzde 161 artış gösterdiği öğrenildi. 
                               


İHA
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