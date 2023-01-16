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Kış turizmiyle ünlü ilçede tonlarca atık toplandı

Kocaeli'nin önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'de, 2022 yılında yürütülen temizlik çalışmalarında tonlarca atık toplandı. Toplanan atıklar arasında 41 bin ton evsel, 49 ton 125 kilo ambalaj, 41 ton 80 kilo cam ambalaj, 120 ton 520 kilo iri hacimli ve 46 ton 360 kilo tekstil atığı yer aldı.

Kış turizmiyle ünlü ilçede tonlarca atık toplandı

16 Ocak 2023 Pazartesi 18:47

 Kartepe Belediyesi; kayak pistleri, doğal güzellikleri ve ormanlarıyla konuklarına doğayla baş başa kalma imkanı sunan ilçede, temizlik ve geri dönüşüm çalışmalarını 2022 yılında da sürdürdü. Kartepe'nin 32 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında 41 bin ton evsel atık, 49 ton 125 kilo karışık ambalaj atıkları, 41 ton 80 kilo cam ambalaj atıkları, 46 ton 360 kilo tekstil atıkları, 690 kilo elektronik atıklar, 870 kilo atık pil, 87 kilo ilaç, 9 ton 780 kilo ve 120 ton 520 kilo iri hacimli atıklar toplandı. 
 Kartepe'nin her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemizi geleceğe hazırlamak için aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Torunlarımıza miras bırakacağımız Kartepe'miz için çalışıyoruz. Tüm cadde ve sokaklarımızda rutin olarak devam eden temizlik çalışmalarımızla Kartepe'mizin hizmetindeyiz. Çevreye duyarlı hemşehrilerimizin de bizlere destek vermesi ile turizm kenti Kartepe'mizi, gelecek olan nesillerimize daha temiz olarak teslim edeceğiz" dedi. 


İHA
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