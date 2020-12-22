KO-MEK Sepeti’nden dijital pazara hızlı giriş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin satışa sunulduğu KO-MEK Sepeti, dijital pazara hızlı giriş yaptı. Geçen hafta hizmete giren alışveriş sitesini Kocaeli’nin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan vatandaşlar takibe aldı. Sitenin ilk il dışı siparişi ise Kahramanmaraş’tan geldi.

DİJİTAL İSTİHDAM HAMLESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın projesi olan KO-MEK Sepeti, geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantısı ile e-ticaret hayatına katıldı. Dijital istihdam hamlesi haline gelen KO-MEK Sepeti, ticaret hayatına adım atar atmaz büyük ilgi gördü.

SİFTAH BAŞKANDAN

Bir hafta içinde siteyi çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul’dan siparişler alındı. Bilindiği gibi sitenin basın toplantısı sırasında ilk siftah Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan gelmişti. Başkan, toplantıya katılan basın mensuplarına komek.sepeti.com’dan satın aldığı ürünleri hediye etmişti.

İLK SİPARİŞ K.MARAŞ’TAN

KO-MEK Sepeti’nin ilk siparişi ise Kahramanmaraş’tan geldi. Site, henüz basın toplantısı ile tanıtım aşamasında iken, Kahramanmaraş’tan ilk siparişin geldiği belirlendi. Sipariş edilen bir çift patik KO-MEK Sepetinin ilk satışı olarak kayıtlara geçti. Sipariş vakit kaybedilmeden hazırlanarak, güvenli bir şekilde Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

BU EMEK SERGİLERDE KALMAYACAK

Bundan 16 yıl önce Halk Eğitimine başlayan KO-MEK, her yıl düzenli olarak kursiyerlerinin emeklerinden ortaya çıkan ürünleri ilçe ve genel sergilerinde vatandaşların beğenisine sundu. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu emeğin sergilerde kalması yerine, satışa sunularak kursiyerlerin aile ekonomilerine katkı sunması yönünde proje geliştirilmesini önerdi. Araya giren Pandemi dönemine rağmen, KO-MEK ürünlerinin e-pazara çıkması için yoğun çaba harcandı ve tüm alt yapı çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi.

EV EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK DİJİTAL PAZAR

KO-MEK Sepeti, ev hanımlarının el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sunabilecekleri dijital bir Pazar olma özelliğini taşıyor. Bu pazarın en önemli ayrıntılarından birini ise hiç kuşkusuz vergi muafiyeti şansı oluşturuyor. Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi kapsamında yıllık geliri 220 bin liraya kadar olan satışlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu da aylık 19 bin TL’ye kadar ürün satışından vergi alınmayacağı imkanını sunacak. Aktif kursiyerlere yapılan ilk duyuru ile 35 KO-MEK Kurs Merkezinde eğitim alan 632 kursiyer, 2 bin 154 ürün ile satış yapmak üzere başvuruda bulundu. Satış yapmak isteyen kursiyerler en yakın KO-MEK Kurs Merkezine başvurabilecek.

6 ANA KATEGORİDE

İlk etapta esnaf vergi muafiyet belgesi süreci tamamlanan kursiyerlerin ürünleri

ile komeksepeti.com yayına alındı. KO-MEK'te eğitime açılan mefruşattan, örgüye, tel kırmadan filografiye, iğne oyasından ahşap oymacılığına kadar birbirinden farklı branşların sergilendiği platform 6 ana kategoriden oluşuyor.

ÜRETİCİLERE GÖRE LİSTELENEN ÜRÜNLER

Komeksepeti.com vitrininde yer alan ürünler, üreticilerin adları ile listeleniyor. Dileyen kullanıcılar ürünlerinden memnun kaldıkları üreticilerin diğer ürünlerini de görüntüleyerek satın alabiliyor.

ÖN SİPARİŞ VERİLEBİLİYOR

Stokta olmayan bir ürünün ön siparişi veriliyor. Komeksepeti.com üreticiyle iletişimi sağlayarak ön sipariş verilen ürünlerin üretilerek alıcısıyla buluşmasını sağlıyor.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Ürün satın alırken tüm bankalara ait bankamatik kartı, kredi kartı ve havale-eft ödeme seçenekleri mevcut bulunuyor ve 12 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

KARGO YA DA ÜRETİCİDEN TESLİM ALMA SEÇENEĞİ

Ürün satın alınırken şehir içi ve şehir dışı kargo seçenekleri ile birlikte ürün satın alan kişi dilerse kargo ücreti ödemeden KO-MEK Sepeti koordinasyonu ile ürünü bizzat üreticiden teslim alabiliyor.

MOBİL UYGULAMA

KO-MEK Sepeti en güncel yazılım teknolojisi ile geliştirilen güvenli bir platforma sahip. Masaüstü ve mobil kullanımın yanı sıra ANDROID ve IOS mobil uygulamaları da telefonlara indirilerek kullanılabilecek.

ÜRÜN İADELERİ VE CAYMA HAKKI

Satın alınan ürünler personel tarafından son kontroller yapılarak üretici nezaretinde paketlenerek gönderiliyor. Her hangi bir sebepten iade işlemini başlatmak ise çok kolay. Herhangi bir ücret ödenmeden geri gönderilen kargo, iade koşullarına uygun olduğu takdirde ücret iadesi yapılıyor.