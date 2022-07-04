Ko-Mek Vefası Bayram Sevincini Erken Yaşattı

Bir gönüllülük hareketi olan KO-MEK vefası bu kez Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların yüzünü güldürdü.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının kalplere dokunan Vefa Hareketi, bu kez de Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların yüzünü güldürdü. Başkan Büyükakın’ın da katıldığı etkinlikte, sevgi evlerinde kalan çocuklar kendilerine verilen hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Bir gönüllülük harekâtı olan “KO-MEK VEFASI” projesi ile kurs merkezlerinin etkileşimde bulunduğu alanlarda tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Kocaeli’ne gelen misafir gelen okullar, aile ve sosyal politikalar müdürlüğü bünyesinde sevgi evleri, huzur evleri, sağlık tesisleri gibi dezavantajlı durumdaki vatandaşlara imkânlarını seferber ederek dayanışma hareketi sergilemesiyle büyük takdir topladı.





“BU HAREKET HER GEÇEN DAHA ÇOK BÜYÜYECEKTİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da yakından takip ederek önemsediği VEFA Projesi, bu kez Sevgi Evleri’nde kalan çocukların yüzünü güldürdü. Başkan Büyükakın ile Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu’nun katıldığı kahvaltılı programda bir araya gelen KO-MEK kursiyerleri çocuklara bayram sevinci yaşattı. Birliktelik sonrasında bir değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, “KOMEK, toplumsal meseleler karşısında duyarlılıkları olan bir sivil toplum hareketi haline dönüşmüştür. KOMEK VEFA’sı bu duyarlılıkları her fırsatta göstermektedir. İnşallah bu hareket her geçen daha çok büyüyecektir” dedi.





KO-MEK KURSİYERLERİNİN DİKTİĞİ ELBİSELER

Darıca KO-MEK Kurs merkezinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı elbiseler, şekerler ve çikolataların yanı sıra oyuncaklar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından çocuklara hediye edildi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Büyükakın onlarla sohbet ederek duygularını şu şekilde ifade etti: “Dünya’nın daha fazla merhamete ve paylaşmaya ihtiyacı var. Dünyanın zenginliklerini bölüşmeye ihtiyacı var. Bizim medeniyetimiz dünya üzerinde ki en büyük merhamet medeniyetidir. KOMEK Vefası bu kadim ahdi günümüzde de devam etiriyor olması beni son derece mutlu ediyor” dedi.





BAYRAM SEVİNCİ YAŞADILAR

Hediyelerini alan çocuklar daha sonra alana kurulan pamuk şeker ve mısır alarak gün boyunca doyasıya eğlendi. KO-MEK Darıca Giyim kursiyerleri erkek çocuklar için kendi imkânları ile şort ve tişört dikti. Kızlar için tütü elbise diken kursiyerler taç yapmayı da ihmal etmedi. Programda ayrıca Türk mutfağı usta eğiticisi ve kursiyerlerinin hazırladığı pasta hep birlikte kesilerek çocuklara ikram edildi. Market ürünlerinin ve oyuncakların hayırseverler tarafından ikram edildiği programda çocuklar bayram sevincini erkenden yaşamış oldu.



