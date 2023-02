KOCA BİR ÖMÜR GEÇMİŞ ALTMIŞ ÜÇ YAŞINA GİRMİŞİZ

ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIKLA 63 YAŞINA BİZLERİ ULAŞTIRAN ALLAH CC BİR KEZ DAHA SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN.

1 Şubat 1960 dan 1 Şubat 2023 e geçen 63 yıllık koca bir ömür. Her yeni gün her yeni hafta her yeni ay her yeni yaş insanı duygulandırır. 1 şubat 1960 yılında dünyaya gözümü açtım. Yeni yaşa girmek umut mutluluk heyecan ve yaşama sevincidir. Yep yeni bir gün hafta aya ve 63 yaşına girmenin mutluluk ve umudunu tüm arkadaşlarımla paylaşıyorum. Sevgi saygı mutluluk umut heyecan ve yaşama sevinciniz daim olsun.

1 Şubat 1960 soğuk ve karlı bir kış günü Giresun Espiye Dikmen köyünde üstü toprak damlı köy evinde anamın deyimi ile kara kış ayının 27 sinde dünyaya gözlerimi açtım.

KOCA BİR ÖMÜR 63 YIL ACISI VE TATLISI İLE GERİDE KALDI

Bugün 1 Şubat 2023 tarihinde 63 yaşına girmenin mutluluk ve huzurunu iki torun üç evlat sahibi olma nimetinin şükrünü eda ederek hayatıma anlam katan fotoğraflarla yaş günü mutluluğumu siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum.

63. YAŞ GÜNÜM İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2503371646484094&id=100004338481610

GEBZE GAZETESİ BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ KÖŞESİNDE YAYINLANAN MAKALEM

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/2190783654409563/?d=n

Kış aylarında kar lapa lapa yağarken duygulanırım. Dünyaya geldiğim bebeklik yıllarımı düşünür, rahmetli anamın anlatıklarını hatırlarım. Giresun’un Espiye ilçesi ,Dikmen köyündeki Karakışla mahallesinde üstü toprak damlı dünyaya geldiğim köm evimiz yanındaki merek, önündeki mağza, çit ve çevke gözümün önüne gelir.

2019 yılı Ağustos ayında 100 yaşında hakka yürüyüp ebediyete giden anacığım , “oğlum sen Menderes’in devrildiği yıl, karakış ayında 27 Ocak 1960 da dünyaya geldin” derdi. Anamın kara kış dediği kar ve kış benim için hayatımın miladı dünyaya geldiğim aydır kar benim için bereket rahmet beyazlık temizlik güzellik hayat ve her şeydir. Doğumum merhum anamın hesabına göre kara kış ayı Ocak’ın 27 si , nüfus kütüğüne göre doğum tarihim 1 Şubat 1960 olarak geçmiş.

KAR VE KIŞ KABUS DEĞİL İLHAM KAYNAĞIDIR

Kar ve kış üzerine yazılan şiirleri, kitapları, romanları okur film ve belgeselleri severek izlerim. Hayat miladım bebekliğim kara kış ayı hatırıma gelir. Çocukluk yıllarım sinema şeridi gibi gözlerimin önünden geçer. Kar lapa lapa yağarken kendimi dışarı atar, gönlümdeki yangınları söndürür kendimi hatırladığım bebeklik yıllarımdan çocukluk yıllarıma geçtiğim günleri silik bir siyah beyaz fotoğrafa bakıyor , belgesel flim izliyormuşum gibi hatırladıkça duygulanırım.

Çocukluk yıllarımızın kış ayı çok zor geçti , ben kara kışın ne olduğunu çok iyi bilirim kar yağarken elimizde odunla bir saatlik mesafeye okula gittiğim günler, koyunlara yeşillik yedirmek için kışlada kar kürüdüğümüz yıllar , 3 saatlik mesafeden taflan alafı kesip sırtımda taşıdığım kış ayları , baharda yaylada kar yağarken iliklerimize kadar üşüdüğümüz günler , mısır torbasını sırtıma alıp değirmene gittiğimiz çocukluk yılları , karda yağmurda evde ısınmak İçin sırtımda çocuk bedenimle odun taşıdığımız günler , keşke o günlerin kitapları yazılıp flimlerini çekebilsek.

En çok kara lastiklerimiz delik ve anamın ördüğü yün çorabım yırtık olduğu İçin lastiklerimiz su alır ayaklarım çok üşür canım çok yanardı. O zor ve sıkıntılı günlerde yine kendimizi mutlu eder oyunlar oynar neşelenir çocukluğumuzu doya doya yaşayamasakda kendimizi mutlu etmeye çalışırdık. Keşke bugünkü gençliğimize bizim kuşağın çocukluk yıllarını çok iyi anlatabilsek. Yaşları 50 nin üstünde olan bizim kuşak hatıralarını yazmalı , çocukluk ve gençlik yıllarını roman kitap ve belgeselini çekerek geleceğe bilgi belge ve arşiv bırakmalı.

ANADOLU KARAKIŞA TESLİM

2023 yılı Ocak ayının son haftası tıpkı 1960 yılının Ocak ayının son haftası gibi uzun süredir hasretle beklediğimiz kar yağıyor. Gebze’de kar yağışı başladı. Anadolu’nun her yerinde kar boran var. Ben 63 yıl önce bebeklikten çocukluk yıllarıma geçtiğim günlerin duygu selini yaşarken sizi merhum Sezai Karakoç’un Kar şiiri ile baş başa bırakıyorum.

Kar Şiiri

Karın yağdığını görünce

Kar tutan toprağı anlayacaksın

Toprakta bir karış karı görünce

Kar içinde yanan karı anlayacaksın

Allah kar gibi gökten yağınca

Karlar sıcak sıcak saçlarına değince

Başını önüne eğince

Benim bu şiirimi anlayacaksın

Bu adam o adam gelip gider

Senin ellerinde rüyam gelip gider

Her affın içinde bir intikam gelip gider

Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın

Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi

Öyle kar yağdı ki elim üşüdü

Ruhum seni düşününce ışıdı

Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın

SEZAİ KARAKOÇ

ÇOCUKLUK YILLARIMIZIN GEÇTİĞİ KÖYLERE KIŞ AYLARINDA DA GİDELİM

Anam kara kış ayının 27’sinde doğdun derdi. Anama göre, ben soğuk karlı bir havada Menderes’in devrildiği yıl doğmuşum. Bu yüzden hayatımız mücadele ile geçiyor. Birçok darbe gördük. 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Darbesi 28 Şubat Pos modern darbesinde yaşadıklarımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde devlet ve millet olarak yaşanan tehdit ve tehlike. Bizim kuşak darbeler ve ihtilallerle büyüdü yaşadı. En büyük darbe gençlerimiz üzerinde oldu. Tüm darbeler gençlerimizi yok etmeye çalıştı. Gençlerimiz üzerinde bugünkü tehdit ve tehlike, sanal dünya bağımlılığı. Kültürel yozlaşma ve teknolojiye esaret milli ve manevi kültür değerlerinden uzaklaşması, gençlerimize sahip çıkmak için onları ata dede köylerine götürelim. Köy hayatı ve aile tarihi bilincinin önemini anlatalım. Dünyaya geldiğim ve çocukluk yıllarımı geçirdiğim köyümden yaptığım canlı yayını sizlerle paylaşıyorum.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1586019084886026/

KIŞINDA KÖYLERE GİTMELİYİZ

Her yıl 1960 yılında dünyaya gözümü açtığım Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi Gıran Mevkine geçtiğimiz yıllarda kış ayında gidip, köy merkezinden 1 saat karda yürüyerek eve çıktım. Tıpkı çocukluk yıllarında köy hayatını yaşadım elimde mazı altından aldığım yarmaça odunla okula gittiğim günleri hatırlayıp okulumun kapısında hatıra fotoğrafı çektim. Rahmetli Anam başta olmak üzere köy mezarlığında yatanlara Fatiha okudum. Karlı ve buzlu yolda yürüdüm. Geçmişte yaşadıklarımı düşündüm. Bugün büyük bir çevre tarih ve doğa katliamının yaşandığı Kızılkaya Maden Dağları’nın gelinlikler gibi süslenmiş kar manzaralı halini belgeselleştirip www.devrialem.tv www.gebzegazetesi.com duygu ve düşüncelerimi anlatan canlı yayın yaparak, çocukluk yıllarındaki yaşadıklarımı konuşup tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1586043348216933/

Daha önce köyle ilgili wwwgebzegazetesi.com’da yayınlan yazımı sizlerle paylaşıyorum .

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1348&t=makale

Çocukluk yıllarımızı bir sinema şeridi gibi gözümüzün önünden geçirip hatırladığımızda içimiz bir hoş olur. Bazen hüzünlenir, bazen duygulanırız. Çocukluğumuzu doya doya yaşayamasak da, her fırsatta bazen çocuklaşmalı, yaşımız kaç olur ise olsun anılarımız ile çocukluğumuzu hatırlamalıyız. Bugün sizlere acı tatlı birçok anımın olduğu, çocukluk yıllarımı geçirdiğim Giresun’un Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi’ne götürmek istiyorum. Memleketime vefa borcumu ödemek için kaleme aldığım yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelin, birlikte belgesel tadında Soğukpınar kültür tarihine yolculuğa çıkıp, Kızılkaya Maden dağlarından Soğukpınar’ın muhteşem manzarasını doya doya seyredelim.

Çocuk hatıralarımla ilgili Gebze gazetesin de yayınlanan makalemin linki

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4114&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4831&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=35493 (kaynak Gebze gazetesi)