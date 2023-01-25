KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİN DEN www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZE KİTAP HEDİYESİ



Kocaeli Büyükşehir belediyemiz tarafından Kartepe zirvesi ile ilgili hazırlanan kitap seti Basın yayın dairesi başkanlığı basın yayın haber dairesi merkezi şefi Tamer Çeliker tarafından getirildi.

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi başkanı İsmail kahraman Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Tahir Büyükakın tarafından hediye edilen kitap setini teslim alarak başkana teşekkür etti. Kitapla ilgili

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tarafından canlı haber yayını yapıldı.

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