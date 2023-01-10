KOCAELİ KUVAYİ MİLLİYE KOMUTANI YAHYA KAPTAN DİLOVASI TAVŞANCIL’DA ANILDI

Kocaeli valiliği tarafından yapılan yazılı basın açıklaması haberi www.gebzegazetesi.com da yayınlandı haberin linki.

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/yahya-kaptan-sehadetinin-103-yilinda-dualarla-anildi-h48005.html

GAZETEMİZİN YAPTIĞI CANLI YAYIN LİNKLERİ

GEBZE GAZETESİ OLARAK KOCAELİ BÖLGESİ KUVAYİ MİLLİYE KOMUTANI YAHYA KAPTANI ANMA ETKĞNLİĞİNDEN CANLI YAYINLADIK.

GAZETEMİZ www.gebzegazetesi.com da DİLOVASI MÜFTÜSÜNÜN KURAN OKUYUP DUASINDAN SONRA YAHYA KAPTAN İLE İLGİLİ YAPTIĞIM KONUŞMANIN CANLI YAYIN LİNKİ

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=549244380465984

ANMA ETKLNLİĞİN DE DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI HAMZA ŞAİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ YAŞAR ÇAKMAK’IN KURTULUŞ SAVAŞI KOMUTANI YAHYA KAPTANI ANMA ETKİNLİĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMALARDAN SONRA KOCAELİ MİLLETVEKİLİ CEMİL YAMAN’IN KONUŞMASININ ARDINDAN KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ’UN KONUŞMASI www.gebzegazetesi.com da CANLI YAYINLANDI

VALİ SEDDAR YAVUZ’UN ANIT MEZARI ZİYARETİ

https://fb.watch/hWsEDZ5Xhs/?mibextid=qC1gEa

VALİ YAVUZ’UN KONUŞMASI

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=2468172623332152

VALİ YAVUZ’UN ANIT MEZARI ZİYARETİ

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=1143505696299300

MİLLETVEKİLİ CEMİL YAMAN VE BAŞKANVEKİLİ ÇAKMAK’IN KONUŞMALARI

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=838319017236005

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI ŞAİR’İN KONUŞMASI

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=2375138359330990

YAHYA KAPTAN’IN HAYATI İLE İLGİLİ KONUŞMAM

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=549244380465984

DİLOVASI MÜFTÜSÜNÜN KURAN OKUYUP YAPTIĞI DUA

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=526300399470097

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=1143505696299300

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=679681940524266

DEDE TORUN ŞEHİTLERİ BİRLİKTE ANDIK

KOCAELİ BÖLGESİ KUVAYİ MİLLİYE KOMUTANI YAHYA KAPTANI ANMA TÖRENKERİNE TORUNUM ASIM EYMEN İLE BİRLİKTE KATILIP ŞEHİTLERİMİZ İÇİN FATİHA OKUYUP DUA ETTİK

KOCAELİ VALİMİZ SEDDAR YAVUZ BEY TORUNUMA KİTAP HEDİYE ETTİ KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİZ.

TÖRENDE YAPTIĞIM KONUŞMAYI TORUNUM GEBZE GAZETESİNDE www.gebzegazetesi.com da CANLI YAYINLADI

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=549244380465984

Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan, kabri başında anıldı

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=48010

Kuvayi milliye komutanlarından Yahya Kaptan, şehit edilişinin 103’üncü yıl dönümünde Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kuvayımilliye’nin tanınmayan kahramanı: Yahya Kaptan

Yahya Kaptan’ın anıt mezarında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından dualar edildi. Yahya Kaptan’ın vatansever biri olduğunu söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, özellikle cesaretiyle, vatanseverliğiyle çok emin olduğu Yahya Kaptan ile ilgili Nutuk’ta 15 sayfaya yer vermiştir. Anıtın burada olması da bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Bu sene anıtın yenilenmesinin de gururunu yaşıyoruz. Anıtı komple baştan sona kadar yeniledik” dedi

“Allah bizi onlarla cennetinde buluştursun”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da, “Kurtuluş Savaşının o çetin günlerinde henüz daha kazanan belli olmamışken haklının yanında safını tutan ve bütün vazifelerini bir güzel canı pahasına tamamlayan ve nihayetinde bu bölgede şehit olan bir büyük zatın huzurundayız. Hem Yahya Kaptan’a hem de vatan uğruna tüm şehitlerimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Yine gazilerimizden vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Allah bizi onlarla cennetinde buluştursun. Özellikle gençlerimize tarihi mekanlarda, tarihi şahsiyetlerin bizzat yaşadığı yerlerde, tarihi anlatmamız, hatırlatmamız çok mühim” diye konuştu.

“Biz yakmak, yıkmak için değil, ihya etmek için fetihlerde bulunduk”

Vali Seddar Yavuz ise Milli Mücadele kahramanı Yahya Kaptan’ı rahmet ve minnetle andığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Biz tarih boyunca Allah’ın yolunda yürümeyi, Allah’ın kelamını yaymayı, hakkı hukuku haykırmayı, dünyadaki zulmü yok etmeyi hedefleyen ulvi bir davanın yolcusuyuz ve hizmetkarıyız. Dikkat ederseniz bu tarih içinde utanacağımız, geçmişe baktığımızda ‘Neden ecdadımız böyle yapmış’ diyebileceğimiz neredeyse 3,5 hadise sayamazsınız. Biz tarih boyunca sömürmeyi değil, öldürmeyi değil, katletmeyi değil yaşatmayı, paylaşmayı arzu etmişiz. Bunun hayalini kurmuş insanlarız. Biz yakmak, yıkmak için değil, ihya etmek için fetihlerde bulunduk. Biz Halep gibi şehirleri yerle bir etmedik. Biz kimyasal silahlar kullanarak insanları katletmedik” dedi.

Konuşmaların ardından Yahya Kaptan’ın mezarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası kaymakamı Dr. Metin Kubilay, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, siyasi partilerin temsilcileri katıldı.