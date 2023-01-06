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Kocaeli Stadyumu'na ulaşım için 115 milyonluk dev yatırım

Kocaeli Stadyumu'na ulaşımın güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla başlatılan projede çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin 115 milyon TL'yi bulan yatırım bedeliyle önemli bir kazanım olacağını belirtti.

Kocaeli Stadyumu'na ulaşım için 115 milyonluk dev yatırım

06 Ocak 2023 Cuma 13:48

  Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadyumu'na ulaşımın daha kolay yapılabilmesi amacıyla proje başlatmıştı. Proje çerçevesinde  4 köprü ve yaya üst geçidi de yapılacak.  
 Başkan Tahir Büyükakın, beraberindeki AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ile birlikte devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. 
   
 "Milletimizin gönlüne girdik, orada kendimizi perçinledik" 
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Türkiye Yüzyılı hedefine Kocaeli'den eser ve hizmetlerle destek verdiklerini ifade eden Büyükakın, "Bizim hemşerilerimize bir ahdimiz bir sözümüz var. Milletimizin emaneti korumak ve hizmet etmek. Çok şükür tüm çalışanlarımızla bunu başardık. Tabii bir de eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik, orada kendimizi perçinledik. Bunu da her şeyden çok önemsiyorum" dedi. 
   
 "Ne şov yaparız ne de milletimizin gözünü boyamaya çalışırız" 
 Kocaeli Stadyumu'nun ulaşımına dönük projenin 115 milyon TL’yi bulan yatırım bedeliyle önemli bir kazanım olacağını ifade eden Büyükakın, "Bu eser ve hizmetlerimizle Kocaelililerin gönlündeki yerimizi sürekli güçlendiriyoruz. Bu da çalışarak olur. Vatandaşlarımızla bu gönül beraberliğini devam ettirmek ve korumakta kararlıyız. Bunun için hem kendimiz hem teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele veriyoruz. Türkiye'de 'Yapılamaz, edilemez, başarılamaz, hayata geçirilemez' denilen ne varsa hepsini de vatandaşların hizmetine sunmuş bir liderimiz var. Biz yapay gündemlerle ilgilenmiyoruz. Ne şov yaparız ne de milletimizin gözünü boyamaya çalışırız. Bizde bunlar olmaz. Sadece çalışır ve hemşerilerimizin duasına talip oluruz" şeklinde konuştu. 
 Başkan Büyükakın ayrıca, proje çerçevesinde 4 köprü ve yaya üst geçidi yapılacağını, 230 bin metreküp kazı, 33 bin metrekare parke, 11 bin metre drenaj hattı, 165 metre küp dolgu ile 35 bin metreküp taş dolgu yapılacağını da söyledi. 


İHA
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