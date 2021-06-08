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Kocaeli Van Dernekler Federasyonu Başkan ve Üyeleri Vali Seddar Yavuz’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Kocaeli Van Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Turak Vali Seddar Yavuz'a çalışmalarını anlatırken, Vali Yavuz her zaman sivil toplum projelerinin yanında olduğunu ve yapılacak ortak bir çalışmada elinden gelen desteği vereceğini kaydetti.

Kocaeli Van Dernekler Federasyonu Başkan ve Üyeleri Vali Seddar Yavuz'a nezaket ziyaretinde bulundular.

08 Haziran 2021 Salı 19:50

 Gönülden gönüle projesini tanıtarak, özellikle gençlik alanında yapılacak yeni projelerde derneklerle ortak çalışmalar yürütüleceğini de konuşmalarına ekledi. Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, Dernek Başkanları ile bir süre sohbet ederek, beklentileri dinledi.

Ziyarete katılım gösteren Federasyon üyelerinden Van-Fed Başkan Yardımcısı Sami Zana Aslan, Van-Fed Yönetim Kurulu üyeleri Medeni Ateş ve Beşir Gün, Van Gençlik Derneği Başkanı Ercan Eren, Van ili ve ilçeleri Bahçesaray Dernek Başkanı Garbi Göğerçin, Dilovası Vanlılar Dernek Başkanı M. Vefa Çilek, Dilovası Vanlılar Dernek Y.K. üyesi İrfan Çilek Vali Seddar Yavuz'a misafirperverliği için çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundular.


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