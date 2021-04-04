Kocaeli'de arazi aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mert K'nin (23) idaresindeki 41 AFF 975 plakalı UTV tipi arazi aracı, Yukarı Değirmendere Mahallesi Cevizlik mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Arkadan gelen arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin dik ve ağaçlık olması nedeniyle ekipler araca ulaşmakta güçlük çekti.

Yaralanan sürücü Mert K, ekipler tarafından yola çıkarıldıktan sonra ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araçtaki Ömer Faruk K. (23) ise olay yerinde hayatını kaybetti.







Cenaze, olay yerine incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.











AA