banner462
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşı hakim karşısına çıktı

İzmit'de bir kişiyi evinde bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan genç ile kız arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'de cinayet davası sanığı genç ile kız arkadaşı hakim karşısına çıktı

21 Mayıs 2021 Cuma 17:46

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Bahadır A. (25) ile kız arkadaşı Sultan A. (23) ve avukatları katıldı.

Duruşmada iddianame okundu ve tanıklar dinlenildi.

Sultan A, savunmasında, Bahadır A. ile evinde alkol aldıkları maktul Aydın Memiş'in bir süre sonra kendisine "sarkıntılık" yaptığını öne sürdü.

Bunun üzerine Bahadır A'nın maktulle tartışmaya başladığını ifade eden Sultan A, erkek arkadaşının Memiş'i bıçakla yaraladığını, ölümün bu şekilde meydana geldiğini anlattı.

Bahadır A. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, evinde alkol aldıkları maktulün nişanlısına sarkıntılık yaptığını iddia etti.

Uyarması üzerin maktulün sinirlendiğini ve mutfaktan buz şişesi ve bıçakla döndüğünü savunan Bahadır A, "Üzerine atladım. Bunun üzerine elindeki bıçak kendi vücuduna saplanarak yaralanmasına neden oldu. Yaralanınca ona ilk yardımda bulunmaya çalıştık. Sultan ambulansı da aradı. Bir süre sonra sağlık görevlileri tekrar bizim olduğumuz yeri aradılar. Bu esnada korkumuzdan ilk arayanın çocuklar olduğunu ve aslında yaralanan kimse olmadığını söyledik. Sonra oradan ayrıldık. Ayrılmadan korkumdan olayda kullanılan bıçağı sobaya attım. Maktulü arayabilecek kişiler olduğunu düşünerek cep telefonunu aldım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesi istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dijital materyaller üzerindeki inceleme sonuçlarının gönderilmesi için yazı yazılması ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ortaburun Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aydın Memiş'in, 17 Aralık 2020'de evinde kesici aletle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Bahadır A. (25) ile kız arkadaşı Sultan A. (23) tutuklanmıştı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KovidKocaeliKarantina
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YUSUF AKSU ‘KABUL EDİLEMEZ’ YUSUF AKSU ‘KABUL EDİLEMEZ’
PALMET ENERJİ’DEN DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK “VAKIFBANK, TESİSAT DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KREDİ KAMPANYASI DÜZENLİYOR” PALMET ENERJİ’DEN DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK...
SGK İl Müdürü Nacar’dan KOTO Yönetimine Sosyal Güvenlik Haftası ziyareti SGK İl Müdürü Nacar’dan KOTO Yönetimine Sosyal...
KTO Başkanı Öztürk ‘’ Enerjide ÖTV artışı ulaşım ve lojistik sektörünü zora sokmaktadır’’ KTO Başkanı Öztürk ‘’ Enerjide ÖTV artışı...
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gebze Şubesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında İş Birliği Protokolü imzalandı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)...
Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

YUSUF AKSU ‘KABUL EDİLEMEZ’
Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, sağlık çalışanlarına karşı yapılan saldırıyı...

Haberi Oku