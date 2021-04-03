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Kocaeli'de ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'de ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü

03 Nisan 2021 Cumartesi 12:23

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Hasan Tahsin Büyükçoban Caddesi'nde bulunan ekmek fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle fırında hasar oluştu.




AA
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