GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de İntihar Girişimi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde köprüye çıkarak intihara kalkışan şahıs, polis ve vatandaşlar tarafından ikna edilerek aşağı indirildi

Kocaeli'de İntihar Girişimi

28 Mart 2017 Salı 10:35


Edinilen bilgiye göre, İzmit Fuar Alanı içinde bulunan 90’ıncı Yıl Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, M.A isimli şahıs köprünün tepesine çıktı. Çevreden geçen vatandaşlar, emniyet ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, M.A’yı aşağı indirmek için ikna çalışmalarına başladı. Çevredeki vatandaşlar da şahsı intihar girişiminden vazgeçirmek için dil döktü. Yarım saat süren çabalar sonucu M.A., köprüden aşağı indi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
PolitikaSiyasetTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çalışanlar müjde geldi, Çalışanlar müjde geldi,
LİSELİLER GTÜ'de YARIŞIYOR ! LİSELİLER GTÜ'de YARIŞIYOR !
YAVİLOĞLU GEBZE'DE KONUŞTU YAVİLOĞLU GEBZE'DE KONUŞTU
Çakır, Çayırova da “Evet” istedi Çakır, Çayırova da “Evet” istedi
Karaosmanoğlu, “Ülke büyürse firmalarımız da büyür” Karaosmanoğlu, “Ülke büyürse firmalarımız...
Bakan Işık, esnafla buluştu Bakan Işık, esnafla buluştu
Yukarı Çık

Çalışanlar müjde geldi,
Çalışanlar müjde geldi, referandumdan sonra...

Haberi Oku