Kocaeli'de İntihar Girişimi

Edinilen bilgiye göre, İzmit Fuar Alanı içinde bulunan 90’ıncı Yıl Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, M.A isimli şahıs köprünün tepesine çıktı. Çevreden geçen vatandaşlar, emniyet ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, M.A’yı aşağı indirmek için ikna çalışmalarına başladı. Çevredeki vatandaşlar da şahsı intihar girişiminden vazgeçirmek için dil döktü. Yarım saat süren çabalar sonucu M.A., köprüden aşağı indi.