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Kocaeli'den Düzce'ye iki mobil yardım tırı gönderildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye iki mobil yardım tırı gönderdi.

Kocaeli'den Düzce'ye iki mobil yardım tırı gönderildi

23 Kasım 2022 Çarşamba 20:50

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce'deki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen depremzedelere yardım için mobil yemek ile ekmek tırları Düzce'ye gönderildi.
Sabah saatlerinde bölgede konuşlanan tırlarda, depremzedeler için çorba ve ekmek yapımına başlandı. Düzce Belediyesi önündeki tırları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ziyaret etti ve yardımlarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Yemek tırında, afet durumunda günde 30 bin kişilik çorba ve 10 bin kişilik üç çeşit yemek üretilebilirken, ekmek tırında iki saate dört bin rol, 12 bin normal ekmek yapılabiliyor.
İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 45 personel, altı itfaiye aracı ve Afet Acil Durum Mobil Tırı da hazır bekletiliyor. AFAD'dan gelecek talep doğrultusunda Kocaeli itfaiyesi ekipleri, Düzce'ye hareket edecek.



AA
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