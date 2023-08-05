GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfez Belediyesi, oyun gruplarını yeniliyor

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda zamanla deforme olan oyun gruplarını yeniliyor.

Körfez Belediyesi, oyun gruplarını yeniliyor

05 Ağustos 2023 Cumartesi 17:58

Körfez Belediyesi, ilçedeki parklardaki deforme olan oyun gruplarını yenileyerek çocukların güvenliğini sağlıyor. Son olarak Hacı Osman Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Parkı'nda gerçekleştirilen yenileme çalışmasıyla parktaki değişim gözle görülür hale geldi.

Oyun gruplarının deformasyonuna karşı yaz aylarında düzenli denetimler yapan belediye yetkilileri, gerekli yenileme çalışmalarını hassasiyetle yürütüyor. Yenilenmiş park alanı, çevre sakinlerinden olumlu tepkiler aldı.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirebileceği parkları oluşturmak için aktif bir şekilde çalışıyor. Parklardaki yenileme faaliyetleri, ilçenin yeşil alanlarını hem çocuklar hem de aileler için daha cazip kılıyor.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği’nden dev anlaşma Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği’nden dev...
Çayırova’da geleneksel sünnet şöleni heyecanı Çayırova’da geleneksel sünnet şöleni heyecanı
Karamürsel Seyahat Kartları Ofisi hizmete başlıyor Karamürsel Seyahat Kartları Ofisi hizmete başlıyor
Taş fırından çıkan asırlık lezzet Taş fırından çıkan asırlık lezzet
Özel bireyler doğaya dokunarak rehabilite ediliyor Özel bireyler doğaya dokunarak rehabilite ediliyor
Kadınlar matinesinde buluşan kadınlar gönüllerince eğlendi Kadınlar matinesinde buluşan kadınlar gönüllerince...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği’nden...
Kocaeli’de girişimci kadın kooperatiflerini bir araya getirmek için üst birlik olarak kurulan ve Türkiye’nin...

Haberi Oku