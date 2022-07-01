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KÖRFEZ TİCARET ODASI MALİ MÜŞAVİRLER İLE BİR ARAYA GELDİ

Körfez Ticaret Odası çok etkin bir şekilde gerçekleştirdiği her sektörden istişare ve dış paydaş toplantıları çerçevesinde yaptığı toplantılarda bu ay Kocaeli SMMMO Körfez Temsilcilerini, Oda Yönetimini, Körfez Vergi Dairesi Müdürü Sn. Dursun Kaçar’ı ve Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Sn. İbrahim Çırpan’ı ağırladı.

KÖRFEZ TİCARET ODASI MALİ MÜŞAVİRLER İLE BİR ARAYA GELDİ

01 Temmuz 2022 Cuma 12:07

 BÜLTEN NO:86/2022                                                                                                   TARİH:30/06/2022


Toplantıda iş hayatında yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri konuşuldu, ayrıca mali müşavir Yüksel Kaya güncel kanuni değişiklikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk yaptığı konuşmada; mali müşavir ve muhasebecilerin Körfez Ticaret Odası’nın en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek kurumsal dayanışma ve işbirliğinin önemine dikkat çekti. Oda hizmetlerinin geliştirilmesi için mali müşavir ve muhasebecilerin olumlu veya olumsuz geri dönüşlerinin çok kıymetli olduğunu ve bu geri dönüşlere istinaden birçok iyileştirmelerin yapıldığını ifade etti. Nace kodu belirlenmesinin önemine değinen Öztürk, işinde aranan kalifiye kişilerin yetiştirilmesi için de mesleki eğitimin önemini vurgulayarak 2018 yılından beri yürüttükleri Meslek Lisesi Gelecek Garantisi projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Birçok ilçe Odasında verilemeyen ancak Körfez Ticaret Odası’nın Eylül 2021 itibari ile vermeye başladığı Dijital Takograf hizmetini hatırlatan Öztürk mali müşavir ve muhasebeciler ile işbirliklerinin artarak devam edeceğini ümit ettiğini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Kocaeli SMMMO Körfez İlçe temsilcisi Osman Türk yaptığı konuşmada Körfez Ticaret Odası’nın mükelleflerinin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir gayretle çalıştığından ve sağladığı desteklerden dolayı Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini iletti ve kendi alanlarında özenle meslektaşlarını yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kocaeli SMMMO Başkanı Özcan Çakır yaptığı konuşmada Körfez ilçedeki mali müşavir ve muhasebeciler ile Körfez Ticaret Odası’nın göstermiş oldukları dayanışmadan çok etkilendiğini ve ortak çalışmalar için her zaman destekçi olacaklarını belirtti.  

  

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