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Körfez'de ot temizliği

Körfez Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerinde yabani otları temizlerken, parklarda da çim biçme işlemi gerçekleştiriyor.

Körfez'de ot temizliği

08 Ağustos 2023 Salı 11:49

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yaşanılabilir çevre için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ekipler ilçenin muhtelif mahalle ve caddelerde bulunan yürüyüş alanları, oturma alanları ve yol kenarlarında uzayan yabani otları keserek temizliyor. Son olarak İlimtepe Mahallesi’nde çalışma yürüten ekipler, ilçedeki park ve yaşam alanlarında da çim biçme işlemlerini gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde biçilen çimler de kompost üretim tesisine götürülerek gübreye dönüştürülüyor ve doğaya tekrar geri kazandırılıyor.



İHA
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