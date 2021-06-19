Korona Vebası Günlerinde Şiir Tadında Söyleşi

Şiir hiç bir zaman eskimeyen zaman geçtikçe değer ifade eden insan fikri düşüncesi ve Gönüller’e hitap eden en etkili sözler ve mısralardır

Şiir hiç bir zaman eskimeyen zaman geçtikçe değer ifade eden insan fikri düşüncesi ve Gönüller’e hitap eden en etkili sözler ve mısralardır

Şiir hiç bir zaman eskimeyen zaman geçtikçe değer ifade eden insan fikri düşüncesi ve Gönüller’e hitap eden en etkili sözler ve mısralardır

Türk sanayi tarihimiz de çok önemli yeri olan kısa aldı Sarkuysan olan 50 yıl önce Gebze de kurulan Sarraf ve Kuyumcular sanayi ticaret fabrikasının Gebze’ye kuruluşuna öncülük eden İbrahim Güngör tam anlamı bir şair ve gönül insanı İbrahim beyin 66 yaşın da yazdığı 66 Artı 1 adlı çok güzel bir şiir kitabı da var

Korona günlerinde telefonla bir kaç kez görüştük bizzat Gebze’ye gelerek gazeteye uğradı İzmit de olduğum için görüşemedik İbrahim bey İstanbul da oturmasına rağmen Gebze’yi hiç unutmadı her fırsatta Gebze’ye geliyor son olarak 4 yıl önceye Gebze’ye eşi ile birlikte geldiğin de gazeteye gelip şiir üzerine Gebze Gazetesi olarak canlı yayın yapmıştık bu gün o canlı tayını paylaştık