Korona Vebası Günlerinde Şiir Tadında Söyleşi

Gazetemiz kurucusu ve Devri Alem belgesel program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Sarkuysan Fabrikası kurucularından İbrahim Güngör ile ilgili yazdığı makaleden alınmıştır .
Şiir duygu düşünce fikirdir
Şiir sevgi saygı ve değerdir
Şiir insani değer ve gönüldür
Şiir tarih bu gün ve gelecektir
Şiir hiç bir zaman eskimeyen zaman geçtikçe değer ifade eden insan fikri düşüncesi ve Gönüller’e hitap eden en etkili sözler ve mısralardır
Duayen Sanayici İbrahim Güngör’le Şiir Tadın da belgesel söyleşi
Türk sanayi tarihimiz de çok önemli yeri olan kısa aldı Sarkuysan olan 50 yıl önce Gebze de kurulan Sarraf ve Kuyumcular sanayi ticaret fabrikasının Gebze’ye kuruluşuna öncülük eden İbrahim Güngör tam anlamı bir şair ve gönül insanı İbrahim beyin 66 yaşın da yazdığı 66 Artı 1 adlı çok güzel bir şiir kitabı da var
Korona günlerinde telefonla bir kaç kez görüştük bizzat Gebze’ye gelerek gazeteye uğradı İzmit de olduğum için görüşemedik İbrahim bey İstanbul da oturmasına rağmen Gebze’yi hiç unutmadı her fırsatta Gebze’ye geliyor son olarak 4 yıl önceye Gebze’ye eşi ile birlikte geldiğin de gazeteye gelip şiir üzerine Gebze Gazetesi olarak canlı yayın yapmıştık bu gün o canlı tayını paylaştık
İbrahim beyin destek ve öncülüğün de devri alem belgesel programı olarak geçmiş de çektiğimiz Yunus Emre nin hayatı ile ilgili belgeselimiz halen bir çok tv kanalın da yayınlanıyor İbrahim beyin katkıları ile 14 yıl önce çektiğimiz Yunus Emre Belgeseli önceki hafta Kocaeli tv de yayınlanmıştı
Korona günlerin de şair olmak
İbrahim beyle her görüşmemiz de sanayi tarihi ve şiir üzerine söyleşi yaparız dört yıl önce de Gebze gazetesin de güzel bir canlı yayın yapmıştık
İbrahim Güngör Gebze’ye çok büyük katkısı okan bir sanayicimiz Gebze nin ilk liselerinden olan Sarkuysan lisesinin yapımı. Sarkuysan Camii başta olmak üzere Gebze nin eğitim kültür sağlık spor ve sosyal hayatına katkı vermiş örnek bir sanayici keşke Bekediye başkanlarımız İbrahim bey başta olmak üzere bölgemize katkısı olmuş eserler yapmış sanayici ve iş adamlarına değer verse onların adlarını park cadde ve kurumlarda yaşatsa Milli Eğitim Bakanlığı okul yapan sanayici ve işadamlarımızı onurlandırsa onlar adına okullarda bir onur Köşesi oluştursa
Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hayır sever iş adamları ve sanayicilerimize özel bir değeri olan basın kartına benzer kimlik ve trafik plakası verilmesi için çalışma yaptırsa hayır severlik teşvik edilse hayır severlere çok büyük ihtiyacımız var
Şair gönül insanı ve hayır sever örnek sanayici İbrahim beyle dostluk ve arkadaşlığımız Gazeteci Ve sanayici işbirliği ile 40 yıldır devam ediyor İbrahim bey gibi sanayicilerimize çok büyük ihtiyacımız var yeni İbrahim beylerin yetişmesi için devlet adamları valiler ve belediye başkanlarına da büyük görev düşüyor bu örnek hayır sever sanayicilerimizi araştırıp bulalım onları ölmeden hayattaiken onura ederek adlarını yaşatalım
Değerli şair gönül insanı örnek sanayici İbrahim Güngör e armağan etmek üzere Şiirle ilgili derlediğim Bilgi notunu Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze de yayınlanacak şiir üzerine bir makale hazırladım.