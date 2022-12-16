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KOTO heyetinden Almanya’da önemli temaslar

Türk- Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın 15. Genel Kurul Toplantısı ve akabinde düzenlenen Türk- Alman Ekonomi Forumu’na katılmak üzere Berlin’e giden KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, önemli görüşmeler gerçekleştirdi

KOTO heyetinden Almanya'da önemli temaslar

16 Aralık 2022 Cuma 13:42


GENEL KURUL VE EKONOMİ FORUMU 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği tarafından kurulan Türk- Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TD-IHK) 15. Genel Kurul Toplantısı ve Türk- Alman Ekonomi Forumu, ülkenin başkenti Berlin’de gerçekleştirildi. Mevcut Başkan, Rolf. A Königs’in oy birliğiyle güven tazelediği genel kurula; T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. 

BAŞKAN BULUT’TAN DEĞERLENDİRME 

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Türk-Alman Ekonomi Forumu düzenlendi. İş fırsatlarının değerlendirildiği forumda çeşitli kurum ve şirket temsilcilerinden yaklaşık 300 katılımcı yer aldı. Burada önemli görüşmelere imza atan KOTO heyeti, Kocaelili iş insanları için yeni Pazar ve partner firma arayışları gerçekleştirdi. Forumun, Kocaelili iş insanları için önemli fırsatlar oluşturduğuna dikkat çeken KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kocaelili iş insanlarımızı, Almanya pazarına açmak ve var olan ilişkilerini de güçlendirmek adına önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Çok verimli bir program oldu. Kocaeli olarak bu fırsatları iyi değerlendireceğimize gönülden inanıyorum” dedi. 

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