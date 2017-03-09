KÖYLERE SEYYAR İTFAİYE TANKERİ

Büyükşehir’den köylere seyyar itfaiye tankeri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin çeşitli köylerine dağıtımı yapılacak seyyar itfaiye tankerleri düzenlenen törenle muhtarlara teslim edildi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende muhtarlara seyyar itfaiye tankerleri teslim edildi.

İTFAİYECİ DUASI OKUNDU

Büyükşehir Belediyesi İzmit itfaiye binasında gerçekleştirilen tören, İzmit Grup İtfaiye Eri Ahmet Çimşit tarafından okunan itfaiye duası ile başladı. Programın devamında temel itfaiyecilik eğitimi alan AK Parti Kartepe Kadın Kolları teşkilatına aldıkları eğitim sonrası hak kazandıkları gönüllü itfaiyeci kartı takdim edildi.

HARİKA BİR PROJE

İtfaiye tankerlerinin dağıtım töreninde muhtarlar adına konuşma gerçekleştirilen Beylerbeyi Muhtarı Musa Yener, ‘’Büyükşehir Belediye Başkanımız bu işi tespit ederek harika bir proje gerçekleştirdi. Bu tankerler bizlerin canını ve malını koruyor ve Türkiye’ye örnek oluyor. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum’’ diyerek sözlerini tamamladı.

KÖYLERİMİZİN İHTİYACI

Dağıtım töreninde bu araçların çok büyük bir önem taşıdığını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ‘’Bu araçlar köylerimizin ihtiyacı ve bizler bu ihtiyaçları karşılıyoruz. Bu araçlar herhangi bir yangın anında bizlerin oraya geldiği zamana kadar geçen sürede yangına erken müdahale sağlayacak. Yangınlarda saniyeler bile önemlidir. Bu uygulama erken müdahaleye imkan sağlıyor. Bu araçlarımızın köylerimize hayırlı olmasını diliyor, olumsuz bir olay yaşanmamasını temenni ediyorum ‘’ ifadesini kullandı.

CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ

Kocaeli Valisi Güzeloğlu ise ‘’İnsan hayatına karşı bu kadar güzel bir projeyi hayata geçirdiği ve uyguladığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza teşekkür ediyorum. En temel işimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Büyükşehir Belediyemiz de bu önceliği göz önünde bulundurarak projeler gerçekleştiriyor. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum‘’ diye konuştu.

12 ADET TANKER DAĞITILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı gerçekleştirilen seyyar itfaiye tankerleri 3 ton su kapasitesine sahip. 40 metre uzaklığa kadar su atabilen tankerler 12 köye dağıtıldı. Bu köyler; Başiskele Kazandere Köyü, Gölcük Panayır Köyü, İzmit Gülbahçe Köyü ve Nebihocalar Köyü, Kandıra Hediyeli Köyü, Antaplı Köyü, Ağaçağıl Köyü, Döngelli Köyü, Eğercili Köyü ve Kırkarmut Köyü, Karamürsel Suludere Köyü ve Körfez Osman Mahallesi. Öte yandan tanker alacak köylerde bulunan gönüllü itfaiyeciler tören sonunda sertifikalarını Başkan Karaosmanoğlu’ndan teslim aldı.