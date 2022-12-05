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KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım enflasyonunu değerlendirdi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına ilişkin değerlendirmede bulundu

KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım enflasyonunu değerlendirdi

05 Aralık 2022 Pazartesi 16:05


Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, kasım enflasyonunda gerçekleşen aylık artışların geçen yılın gerisinde kalmasından yıllık enflasyonda gerileme olduğunu, önümüzdeki birkaç ay daha hem ÜFE hem TÜFE’de geçen yılki yüksek oranlardan kaynaklı baz etkisinin devreye girecek olmasıyla gerilemeler görülebileceğini söyledi. KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Kasım’da TÜFE aylık yüzde 2.88 artarak yıllık yüzde 84.39’a, ÜFE ise aylık yüzde 0.74 artarak yıllık yüzde 136.02’ye geriledi. Bu ay enflasyonda baz etkisiyle gerilemeler görülebileceğini bekliyorduk. Kasım ayında döviz kurunun stabil devam etmesinden ÜFE’deki aylık artışın da hız kestiğini görüyoruz. ÜFE alt kalemlerine baktığımızda bu yavaşlamada elektrik, gaz-buhar sektöründe yüzde 5.17, enerji sektöründe yüzde 4.24’lük gerilemelerin etkisini söyleyebiliriz” dedi.



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