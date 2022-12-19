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KSO Başkanı Zeytinoğlu, KOSTÜ öğrencileri ile buluştu

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin “Çarşamba Sohbetleri” programında öğrenciler ile buluştu

KSO Başkanı Zeytinoğlu, KOSTÜ öğrencileri ile buluştu

19 Aralık 2022 Pazartesi 15:46

İlimizin tek vakıf üniversitesi olan ve Başiskele’de eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) tarafından düzenlenen ‘Çarşamba Konuşmaları’ programının bu haftaki konuğu Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu oldu.  Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, Zeytinoğlu hem Oda hakkında bilgi verdi, hem Kocaeli’nin ekonomiye katkılarından bahsetti hem de üniversite-sanayi işbirliği kapsamındaki çalışmaları ve bu çalışmaların sağladığı faydalarını anlattı. 


İLİMİZİ CAZİP KILIYOR

Kocaeli Sanayi Odası’na kayıtlı 3 bin 510 üye firma bulunduğundan bahseden ve bunların yüzde 10’unun yabancı sermayeli olduğundan söz eden Zeytinoğlu, “İlimizin coğrafi konumunun yanı sıra 14 organize sanayi bölgesine sahip olmamız, Türkiye’nin tek bilimsel araştırma merkezi olan TÜBİTAK-MAM’ın, ilk etabı tamamlanan Bilişim Vadisi ile 5 teknopark’ın, Ulusal Test Merkezi – TSE’nin, 2 Teknoloji Transfer Ofisi ve 3 üniversitenin ilimizde bulunması yatırımcıları ilimize çekiyor. Ayrıca  yetişmiş insan gücüne sahip olmamız da bizi diğer illerden ayıran bir özellik” dedi.


ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ


İlimizdeki üniversite-sanayi birliğinden bahseden Zeytinoğlu, “Bu işbirliği sanayiciler açısından bilgiye ve nitelikli iş gücüne ulaşımı kolaylaştırırken öğrenciler açısından da staj ve çalışma imkanlarına erişimi kolaylaştırıyor. Tabii stajlarımız kısa dönemli olmuyor. Uzun dönemli staj ve yerinde mühendislik eğitimi gibi uygulamaları daha çok önemsiyoruz” dedi. Dünyanın yeni bir dönüşüm sürecine girdiğinden söz eden Zeytinoğlu, yeşil mutabakat ve dijitalleşmenin önemini anlattı, öğrencilerin kendilerini geleceğe hazırlamaları noktasında onlara önemli tüyolar verdi. Zeytinoğlu son olarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Buluşma hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.


FOTOĞRAF ALTI


ÖĞRENCİLER LE-KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve öğrenciler bir arada görülüyor.


BAŞKAN-KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOSTÜ öğrencileri ile buluştu, onlara ilimiz ve Kocaeli Sanayi Odası hakkında bilgi verdi.


TEŞEKKÜR- KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na ‘Çarşamba Konuşmaları’ programına katılması dolayısıyla teşekkür edildi.

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