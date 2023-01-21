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Kuruçeşme tramvayındaki kirişler tamamlandı, sıra raylara geldi

Akçaray’ı D-100 karayolunun karşı tarafına geçirerek Kuruçeşme’ye bağlayacak köprünün çelik kiriş montajı tamamlandı.

Kuruçeşme tramvayındaki kirişler tamamlandı, sıra raylara geldi

21 Ocak 2023 Cumartesi 12:39

  Kent genelinde vatandaşların ulaşım hizmetlerinden yararlanması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattında çalışmalarını sürdürüyor. Akçaray’ı Plajyolu İstasyonu’ndan D-100 karayolunun karşı tarafına geçirerek Kuruçeşme’ye bağlayacak köprünün çelik kiriş montajı tamamlandı. 
   Kocaeli’nin merkezdeki ulaşım sistemini modern, konforlu ve güvenli hale getiren Akçaray Tramvayının yeni istasyonu olacak Kuruçeşme Tramvay Hattı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Akçaray Tramvay Hattı’nı D-100 karayolu üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak yeni tramvay hattı için 332 metre uzunluğundaki köprü inşa edildi. 9 ayaklı ve 8 açıklıklı üst geçidin betonarme kirişler arası arasındaki çelik kirişlerin montajı tamamlandı. Son çelik kirişin montajını gerçekleştirildi. 
  Plajyolu istasyonu ile Kuruçeşme istasyonunun proje bağlantısı tamamlanmış oldu. Çelik kirişlerin arasındaki boşluk levhalarla doldurulup kaynakları yapılıyor. Çelik kiriş montajlarının tamamlandığı Kuruçeşme Tramvay hattında rayların döşenmesi için çalışmalar sürüyor. Kuruçeşme istikametinden İzmit merkezi istikametine doğru Katener direklerin temel imalatı ile raylar ve rayların parçalarının montajına başlandı. Akçaray’ın 16. istasyonu olacak olan Kuruçeşme İstasyonunun kurulması için çalışmalar başladı. Ekipler, Kuruçeşme istasyon durağı inşası için ekipler mıcır serimine başladı. Mıcır seriminin ardından istasyon inşa edilecek. Çalışmalar tamamlandığında yeni hattıyla 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. 
  


İHA
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