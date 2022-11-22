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Kuzenini öldüren sanığa 18 yıla kadar hapis istemi

Kandıra ilçesinde teyzesinin oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık hakkında haksız tahrik indirimiyle 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kuzenini öldüren sanığa 18 yıla kadar hapis istemi

22 Kasım 2022 Salı 21:06

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Bayraktar ile taraf avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçunu işlediğini belirterek, haksız tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.​​​​​​​
Söz verilen sanık, cinayette planlama ve tasarlama olmadığını, olay yerine çocuklarını görmeye gittiğini, maktul Ali Kemal Bayır'ın orada olduğunu bilmediğini öne sürerek, maktulün bıçakla saldırması üzerine kendisini koruma amaçlı bıçak salladığını, öldürme kastının bulunmadığını iddia etti.
Müşteki avukatı da sanığın tahrik indirimi uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Kandıra'nın Ballar Mahallesi'nde 7 Kasım 2021'de fındık bahçesinde cesedi bulunan Ali Kemal Bayır'ı (44), teyzesinin oğlu Özgür Bayraktar'ın (35) öldürdüğü tespit edilmişti. Gözaltına alınan Bayraktar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.


AA
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