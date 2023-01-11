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Liseli gençlerin motivasyonunu artıracak proje

Körfez Ticaret Odası Genç Girişimciler İcra Kurulu tarafından "Meslek Liseli Gençlere Yatırım Yapın Gelin Hikayenizi Anlatın" projesi başlatıldı.

Liseli gençlerin motivasyonunu artıracak proje

11 Ocak 2023 Çarşamba 15:14

  Projenin ilk ayağı Körfez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Burada gençlerle bir araya gelen Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Bilal Tomba, "Körfez Ticaret Odası'nın 2018 yılından bu yana yürüttüğü Meslek Lisesi Projesi ile projemizi entegre edeceğiz. Projeyle birlikte kariyer günleri gerçekleştirilecek. Gençlere, gelecekte sahip olmayı istedikleri mesleklere ulaşmak için neler yapmaları gerektiği konusunda ilham verecek çalışmalar düzenleyeceğiz. Bu bir eğitim projesidir" dedi. 
 Tomba, proje tanıtımının ardından gençlere tecrübelerini anlattı. Hayatından örnekler vererek, gençleri iş hayatı konusunda bilgilendiren Bilal Tomba, aynı zamanda öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. 
 "Meslek Liseli Gençlere Yatırım Yapın Gelin Hikayenizi Anlatın" projesi, öğrencilerde tutum ve motivasyonu artırmayı, kariyer anlayışında vizyon sahibi yapmayı ve öğrencilerin kendilerine olan inancını artırmayı amaçlıyor. Proje çerçevesinde kariyer sahibi kişiler, gençlerle bir araya gelerek, tecrübelerini paylaşacak. 


İHA
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