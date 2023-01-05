Mali müşavirlerden anlamlı davet

7-14 Ocak beyaz baston görme engelliler ve güvenlik haftası münasebetiyle dünyanın ilk görme engelli polisiye roman yazarı ve Türkiye beyazay derneği Kocaeli Şubesi başkanı Furkan Uğur Eşittiyi davet eden Kocaeli mali müşavirler odası başkanı Özcan Çakır Mali müşavirlere Furkan Uğur Eşitti’nin görme engellilerin yaşadığı sorunları ve zorlukları anlatan bir seminer düzenledi.

Kocaeli’nde faaliyet gösteren Mali müşavirlerin katıldığı seminer Kocaeli Mali müşavirler odası konferans salonunda düzenlendi.

Türkiye beyazay derneği Kocaeli Şubesi başkanı Furkan Uğur Eşitti yaptığı konuşmada: görme engelli olmak zor, ancak görme engelli olmayanlar bizim hayatımızı daha çok zorlaştırıyor. Görme engellilere uygun yollar yapılıyor, yolun ortasına direk konuyor. Yetmiyor, ağaç konuyor. Arabalar park ediliyor. Ben görme engellilerden daha çok ortopedik engellilere üzülüyorum. Rampa başına araç park edenler acaba buradan bir ortopedik engelli geçer mi diye düşünmüyor mu?

İnsan yaratılırken nasıl ki memleketini seçemiyor, milletini seçemiyorsa. Engelli mi, sağlıklı mı olacağını da seçemiyor.

Ben kör olmayı ister miydim? Elbette istemezdim. Ancak Cenabı hak bizi böyle yarattı. Biz buna şükür ediyor, hayat mücadelemizi sürdürüyoruz.

Mali müşavirler bunu dert etmiş, bizi çağırma nezaketi göstermişler. Biz böyle davetlerden çok mutlu oluyoruz. Gönlümüz aslında tüm kesimlerle sohbet etmek, dertleşmek istiyor. Aynı kafede çay içip, aynı camide namaz kılıp, aynı tiyatro salonunda tiyatro oynamak, izlemek istiyoruz. Hayatın her alanında olmayı istiyor, bunun için mücadele ediyoruz.

Sizler çeşitli kurumlara hizmet veriyorsunuz. Çalıştığınız kurumlardan engelli istihdamı konusunda destek isteyebiliriz, bunu bizimle paylaşabilirsiniz. Engelli vatandaşların eğitilmesi, istihdam edilmesi hayata katılmaları anlamına gelir. Bunun için hep birlikte mücadele edelim.

Engelli vatandaşlara sakın acımayın, işlerini kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ancak verdiğiniz işleri yapmalarını, işlerinin kıymetini bilmelerini sağlayın. Kaytarmasınlar. Onların herkesten daha çok işe ihtiyacı var diye konuştu.

Görme engellerin hayatta yaşadıkları zorluklar ile ilgili SORULAR Soran mali müşavirlerin sorularını yanıtlayan Furkan Uğur Eşitti böyle bir davette bulundukları için Mali müşavirlere teşekkür etti. Mali müşavirler odası başkanı Özcan Çakır konuşmasında Türkiye beyazay derneği Kocaeli Şubesi‘ne destek olacaklarını, ihtiyaç duyduklarında her zaman yanlarında olacaklarını ve Türkiye beyazay derneği Kocaeli Şubesi başkanı Furkan Uğur Eşitti’ye davetlerine icabet ettiğin için teşekkür etti.