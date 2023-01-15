GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Matkap çalan yaşlı adam iş yeri sahibine yakalandı

- Çaldığı matkabı paltosuna sakladı, iş yeri sahibi kapıda böyle durdurdu

Matkap çalan yaşlı adam iş yeri sahibine yakalandı

15 Ocak 2023 Pazar 15:18

Derince ilçesinde bir iş yerine giren yaşlı adam, raflarda gözüne kestirdiği matkabı çalarak, paltosunun cebine koydu. Dükkandan çıkacağı zaman iş yeri sahibine yakalanan yaşlı adam yakayı ele verdi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.   
  Olay, Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesi'nde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam, müşteri gibi girdiği dükkanda bir süre gezerek, rafları inceledi. Daha sonra rafların birinde gördüğü matkabı alarak, kutusunu açtı. Matkabı paltosuna saklayan yaşlı adam, dükkandan çıkacağı sırada iş yeri sahibine yakalandı. İş yeri sahibi yaşlı adamı, "Matkabı alabilir miyim?" diyerek durdurdu. Panik olan yaşlı adam, matkabı çıkararak kasanın üzerine koydu. Yaşlı adam iş yeri sahibinden özür diledi. İş yeri sahibi, "Kaç para bu? Gözün de görmüyor. Bu yaştan sonra utanmıyor musun? Utansaydın yapmazdın" diyerek şahsı dükkandan çıkardı.  
 İş yeri sahibinin yaşlı adamdan şikayetçi olmadığı öğrenildi. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
HırsızlıkGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KÖRFEZ’DE EĞİTİM İŞ TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI KÖRFEZ’DE EĞİTİM İŞ TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI
12 ilçeye 80 adet Mobil Atık Getirme Merkezi 12 ilçeye 80 adet Mobil Atık Getirme Merkezi
Büyükakın: Büyükakın: "Tüm ekiplerimizle ve teşkilatlarımızla...
Kadınların el emeği ürünleri için satış noktası yapılıyor Kadınların el emeği ürünleri için satış noktası...
Fırıncılara hijyen eğitim Fırıncılara hijyen eğitim
Yaşlı adam, pansiyonun müştemilatında ölü bulundu Yaşlı adam, pansiyonun müştemilatında ölü bulundu
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

KÖRFEZ’DE EĞİTİM İŞ TEMSİLCİLİĞİ...
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Kocaeli 1 Nolu Şubesinin Körfez ilçesinde temsilcilik...

Haberi Oku