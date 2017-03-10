''Medeniyetimizde kadın erkekten daha önemlidir''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Antikkapı’da gerçekleştirilen programa STK’lar, Kent Konseyi ve Büyükşehir birimlerinden 800 kişi katıldı.

Yemekli olarak düzenlenen programda kadınlar kaynaşma ve sohbet imkanı bulurken, Büyükşehir Konservatuarı Öğretim Görevlisi Nuray Polat’ın söylediği birbirinden güzel kahramanlık türkülerini de dinledi.

YOĞUN KATILIM

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve eşi Behiye Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emel Ceylan Balcıoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Başkan Danışmanları Nermin Tol ve Dilek Karaca, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kadın Meclisi Başkanı Serpil Büşra Namlı, Meclis Üyesi Tuba Şensoy ve çok sayıda davetli katıldı.

KADIN TOPLUMU İNŞA EDER

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Büşra Namlı programda yaptığı konuşmada kadının toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu söyledi. Namlı, “Kadın emekçi, kadın doktor, öğretmen, avukat ama hepsinden öte toplumun inşasını gerçekleştiren kişi. Kadın anne. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama yaptığımız bir gün olmaktan ziyade kadının gündeme geldiği sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün. Demokratik ileri bir toplum için tüm kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve bunun gibi alanlarda eşit fırsatlar ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları amacıyla ciddi çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

SPORA TEŞVİK EDİYORUZ

Başkan Karaosmanoğlu da konuşmasında şunları kaydetti; “Bizim medeniyetimizde değer verilmesi itibariyle, önemsenmesi itibariyle kadın erkekten daha önemlidir. Kadınlarımızın baş tacımız olduğuna inanıyoruz. Toplumun mimarıdır. Toplumun başöğretmenidir. Her şeyden önce annedir. Onun için Türk-İslam Medeniyetinde de kadın her zaman değerli tutulmuştur. Kadınlarımızın moralini sağlığını yükseltmek amacıyla bir çalışma başlattık. Bu çalışmayı bütün ilçelerimize yaymayı düşünüyoruz. Gebze bölgemizde önemli bir proje başlattık. Özellikle ev hanımlarını spora teşvik ediyoruz. Çocukları okula götüren bayanları beden öğretmenleri nezaretinde spor yaptırıyoruz. Çok önemli bir proje olduğuna inanıyoruz. Lütfen önemseyelim. Hep birlikte yardımcı olalım. Kadınlarımızın ruh ve beden sağlığı iyi olduğu zaman yüzü güler.” Başkan Karaosmanoğlu programda eşi Behiye Karaosmanoğlu’na hediye ve çiçek takdim etti.

BAŞKAN: GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ MİLLET DEMEKTİR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün sabahında ise Başkan Karaosmanoğlu, Gebzeli Kadınlarla Eskihisar Sahilinde yürüyüş gerçekleştirdi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba ile kalabalık bir kadın topluluğunda hazır bulundu yürüyüşte, Başkan Karaosmanoğlu’nun eşi Behiye Karaosmanoğlu da katıldı.

“KADINLAR ENERJİ KAYNAĞIMIZ, IŞIĞIMIZDIR”

Yürüyüş öncesi bir konuşma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bütün dünya kadınlarının özellikle sizlerin bu önemli gününü kutluyorum. Bu güzel gün hepinizin sağlığına, mutluluğuna vesile olsun inşallah. Kadınımız değerlidir, zaten değerini bilmek önemlidir. Her insan değerlidir. Ancak kadınımızın değeri daha fazladır. Annemiz, kızımız kardeşimiz ve eşimiz olarak kadınlar enerji kaynağımız, ışığımızdır. Kadınsız bir hayat mümkün değildir. Birbirimizin değerini bileceğiz” dedi.

“ANNE MUTLU OLURSA TOPLUM MUTLU OLUR”

Günümüzde erkeğe kadının biraz daha ezildiğini de vurgulayan Karaosmanoğlu, “Çevremizde gariban ve özgüveni olmayan kadınlarımız var. Hepimiz onların yanında olacağız. Ezilen ve itilen kadınlarımızı hayata kazandırmak, onların hayatını aydınlatmak bizlerin görevidir. ''Evden Okula, Haydi Anneler Spora'' projemiz onun için var. Hepimizin mutlu olma hakkı var. Özellikle kadınımızın güçlü olmasını sağlıklı ve mutlu olmasını istiyoruz. Bunun için donanımlı olması da gerekmektedir. Güçlü kadın güçlü millet, aile ve toplum demektir. Anne mutlu olursa toplum mutlu olur” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 12 Mart Pazar günü saat 16.00’da İzmit Perşembe Pazarı alanında yapılacak 8. Açılış Bayramına da kadınları davet etti.

KADINLARLA BOL BOL SOHBET ETTİ, YAKINDAN İLGİLENDİ

Başkan Karaosmanoğlu ayrıca Gebze’nin en güzel sahil sosyal mekânlarından Eskihisar’da gerçekleştirdiği yürüyüşte, kadınlarla bol bol samimi sohbet, kimi zaman çocuklarıyla gelen annelerin bebek arabalarını sürdü. Karaosmanoğlu, yürüyüşe gelen 75. Yaşında ki Mukadder Teyze’yi

de gençlere örnek gösterdi. Yürüyüş çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

ÖZAK: KADINLAR BAŞIMIZIN TACIDIR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ( Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca BEM BİR-SEN ile birlikte 12 ilçenin tamamında çalışan kadın belediye personelinin katılımıyla kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, BEM BİR-SEN Kocaeli Şube Müdürü Sadican Aygün ve kadın personel katıldı.

KADINLAR BAŞIMIZIN TACIDIR

Gerçekleştirilen kahvaltı programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, ‘’Kadınlar başımızın tacıdır. Hem anamız, hem sırdaşımız, hem hayat arkadaşımız. Sizlerden Allah razı olsun diliyorum. Bu vesileyle Kadınlar Gününüzü kutluyorum’’ diye konuştu. Öte yandan program sonrasında bayanlara hediye takdimi yapıldı.

KADINLAR GÜNÜNDE OBEZİTE İLE MÜCADELE EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da SEKASEM’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sağlık Şube Müdürü Dr. Yılmaz Oktay’ın katılımıyla kadınlara yönelik ‘’Obezite ile Mücadele’’ konulu eğitim gerçekleştirildi. Dr. Oktay, eğitimde sağlıklı bir hayatın düzenli beslenmeden geçtiğinin altı çizdi.

DÜZENLİ BESLENMEK ŞART

Düzenli ve doğru bir şekilde beslenmenin sağlık açısından önemine değinen Dr. Yılmaz Oktay, ‘’Doğru beslenme obezite ile mücadelede en önemli etkendir. Besinleri doğru bir şekilde alırsak, hayatımıza kalite katmış oluruz. Zayıflamanın ana şartı beslenmekten geçer, spor ise bunun yanında en büyük destekleyicidir’’ diye konuştu.

KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Gerçekleştirilen eğitimde kadınlar gününü de kutlayan Oktay, ‘’Her birinizin kadınlar gününü kutluyorum. Sizler bu coğrafyanın gurur tablosusunuz. Hepinize hayırlı bir gelecek diliyorum‘’ diye konuştu.

İZAYDAŞ’TA KADINLAR GÜNÜ MUTLULUĞU

Büyükşehir iştiraklerinden İZAYDAŞ’ın kadın çalışanları ise Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirilen programda bir araya geldi. Genel müdürlük konferans salonunda düzenlenen toplantı ile başlayan organizasyon, Sekapark’ta son buldu.

KADIN ÇALIŞANLAR GÜNE BUKET GÜLLE BAŞLADI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Genel Müdür Muhammet Saraç öncülüğünde, İZAYDAŞ’ın kadın çalışanlarına özel bir program gerçekleştirildi. Programa, Pazarlama Müdürü Ayfer Nefesoğlu ile birlikte İZAYDAŞ’ta emek veren tüm kadın yönetici ve çalışanlar katıldı. İlk olarak konferans salonunda bir araya gelen kadın çalışanlarla sohbet eden Genel Müdür Muhammet Saraç, burada günün anısına her bir kadın çalışana birer buket gül ve hediye takdim etti.

“EMEKLERİNİZE SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç yaptığı konuşmada, kadın çalışma arkadaşlarının şirkete önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Saraç, “Bizim işimiz bir hizmet işi. Bizler işimizi gereği gibi keyifli bir şekilde yerine getiriyoruz ve bunun karşılığında aldığımız güzel sonuç ve rakamlarla gurur duyuyoruz. Her birinizin tek tek emeği var, hepinize teşekkür ediyorum. İZAYDAŞ’ta kadın olmak konusunda ise bugüne kadar öne çıkan olumsuz bir görüşle karşılaşmadık” diye konuştu. Daha sonra İZAYDAŞ’ın kadın çalışanları Dünya Kadınlar Günü ile ilgili görüş ve düşüncelerini paylaştı ve toplu bir hatıra fotoğrafı çekildi.

KADIN KADINA SEKAPARK KEYFİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kadın çalışanlar için Sekapark’ta öğle yemeği ile devam etti. Pazarlama Müdürü Ayfer Nefesoğlu öncülüğünde sadece kadın yönetici ve çalışanlar, Seka Sahil Restaurant’ta gönüllerince keyifli bir gün geçirdi.