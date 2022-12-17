MEVLANA İLE İLGİLİ 2012 YILINDA YAZDIĞIM MAKALE

Büyük İslam düşünürü Mevlana İle ilgili bir çok belgesel çekip makale yazdım Mevlana ile ilgili geçtiğimiz ay Konya’ya gidip belgesel çekmiştim. 17 Aralık şeb-i aruz ve Mevlana’yı anma günü İle ilgili önce sizleri Konya’ya götürüp Konya’da yazdığım makalemi paylaşmak istiyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/belgesel-tadinda-konya-gezi-notlari-h46324.html

8 YIL ÖNCE YAZDIĞIM MAKALE

8 yıl önce Mevlana ile ilgili yazdığımız makaleyi bugün sizlerle bir kez daha paylaşmak, geçmiş güzel ve özgür yaşadığımız, maskesiz ve mesafesiz günlere dönmek istiyoruz. 8 yıl içinde dünyada çok şey değişti, çok şeyler yaşadık, en önemlisi korona vebası dünyaya karşı savaş açtı. İlk kez Mevlana Şeb-i Aruz Töreni Konya’da boş salonda yapıldı. İnşallah korona vebasından tüm insanlık kurtulur ve hayatımız normale döner. Eskisi gibi özgür bir hayat süreriz. Mevlana ile ilgili 8 yıl önce, Gebze Gazetesi’nde yazdığım makale ve sosyal medyada paylaştığım fotoğraflar beni geçmişe götürdü. Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kenti Belh vilayetinde Mevlana’nın dünyaya geldiği evde belgesel çekimi yapmış, geniş bir araştırma yazısı yazmıştım. O yazıyı bir kez daha okuyalım

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2011/12/16/mevlanayi-belgeselle-aniyoruz/amp/

Afganistan’da belgesel çekerken, Afganistan eski devlet başkanlarından Burhanettin Rabbani ile belgesel çekimi yapmıştık. Çektiğimiz belgesel, geçtiğimiz günlerde TGRT Belgesel TV’de yayınlandı.

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/1855717117916220/?d=n

Korona vebası gölgesinde Mevlana’yı anmak

Korona vebası salgını hayatımızı etkiliyor. Salgın yüzünden kültürel etkinliklerde yapılamıyor. 17 Aralık Mevlana’yı Anma ve Şeb-i Aruz Törenlerini TV kanallarından izlerken insanlık ve dünyanın geleceği açısından üzüldüm. Gerçekten ülkemiz ve dünya çok zor günlerden geçiyor. Ölüm tehlikesi ile karşı karşıya yaşıyoruz. Her an ölümcül korona mikrobuna yakalayabiliriz. Çok sevdiğimiz insanların ölüm haberleri ile hergün üzülüyoruz. 8 yıl önce Mevlana Anma Toplantıları ile İlgili www.gebzegazetesi.com da yazdığım makaleyi sizlerle yeniden paylaşıyorum.

18 Aralık 2012 tarihinde Gebze Gazetesi’nde, Belgeselcinin Not Defteri’ köşesinde neler yazmıştık..?

Mevlana’nın evi nihayet onarılacak

Mevlana ile ilgili uluslararası toplantılar düzenliyoruz. Dün Konya’da düzenlenen organizasyon muhteşemdi. Son anda İran Cumhurbaşkanı gelmese de Tacikistan Cumhurbaşkanı’nın Şeb-i Arus törenine gelmesi önemliydi. Ama ben, Mevlana’nın dünyaya geldiği ülkenin lideri Afganistan Devlet Başkanı Hamit Karzai’nin neden davet edilmediğinin üzerinde durmak istiyorum. Hamit Karzai neden davet edilmedi? Zira Mevlana’nın dünyaya geldiği ülke bugünkü Afganistan hudutları içerisinde ki Belh kenti.Afganistan’a gidip, belgesel çekerek araştırma yapan az sayıdaki gazetecilerden biri olmanın hem gurur hem de sorumluluğunu taşıyorum. Geçtiğimiz yıllarda yaptığım 12 günlük Afganistan gezisinde Mevlana’nın dünyaya geldiği Belh bölgesine de giderek araştırma yapmış ve Mevlana’nın dünyaya geldiği evin belgesel görüntülerini ilk kez dünya kamuoyuna biz duyurmuştuk. Türkiye’ye döndükten sonra da dönemin Afganistan’ı Ankara Büyükelçisi ile görüşerek konuyu kendisine iletmiştim. Bu konuda defalarca hem yazılı hem de görüntülü haberler yayınlayarak konuyu kamuoyunun gündeminde tutmaya çalışmıştık.

MEVLANA BELGESELİ’Nİ İZLEDİNİZ Mİ?

Mevlana’nın dünyaya geldiği Belh bölgesinde, evinin geniş bir şekilde işlendiği, “Belh’ten Konya’ya Mevlana” belgeseli hazırladık. Belgeselde Mevlana’nın dünyaya geldiği ev ile ilgili ayrıntılı görüntüler ve konuşmalara da yer verdik. Mevlana belgeseli www.gebzegazetesi.com ve www.belgeselyayincilik.com daki Devri Alem TV’de yayınlanmaktadır.

MEVLANA’NIN EVİ TAMİR EDİLECEK

Mevlana´nın Afganistan´ın Belh şehrindeki evinin onarım ve restorasyon çalışması başladı.Mevlana´nın Afganistan´ın Belh şehrindeki evi ve müştemilatında bulunan medrese ve külliyenin bakım, onarım ve restorasyon çalışması başladı.TİKA Mezar-i Şerif Program Koordinatörü Mustafa Bütün, Mevlana´nın Belh şehrindeki evi ve müştemilatında bulunan medrese ve külliyenin bakım, onarım ve restorasyonu için Türkiye´den gelen özel ekiplerin bölgede geniş çaplı projelendirme çalışmasını başlattığını söyledi.Bütün, projelendirme çalışmasının ardında arkeolojik çalışmalara başlanılacağını belirtti.Çalışmanın TİKA tarafından yapılacağını ifade eden Bütün, ´´Ayrıca bölgeye, konferans salonu, mescit ve gezi alanı yapılacak´´ dedi.İki ülke arasında imzalanan proje ile Mevlana´nın doğduğu ev, restore edilerek Mevlana Kültür Merkezi olarak hizmet verecek.

(Kaynak: http://www.tv5haber.com)

AFGANİSTAN’IN ÖNEMİ

Tarih boyu Afganistan her bakımdan önemli konuma sahip olmuştur. Geçmişte Horasan medeniyetine başkentlik yapmış Afganistan, bizim kültür tarihimiz için çok önemli. Afganistan’ı masa başından değil gidip araştırma yaparak, yerinde inceleme yaparak tanımak ve anlatmak gerekiyor. Bu konuda hazırladığım yazı serisi www.belgeselyayincilik.com da Afganistan’da Devri Alem adıyla yayınlanmakta. Afganistan ile ilgili bu yazı serisinde çok geniş bilgiler bulunmakta.

AFGAN LİDER RABBANİ İLE SON RÖPORTAJ

Afganistan hep inişli çıkışlı bir mücadele takip etmiş, bir çok acı olaylar yaşamış, tarih boyu Türkiye ile kader birliği yapmış bir ülke. Bugün 35 milyon nüfuslu Afganistan’da 10 milyon civarında Türkçe konuşan Türkmen bulunmakta. Afganistan’ın önemli liderlerinden birisi olan Burhaneddin Rabbani ile en son röportaj yapan Türk gazeteci olarak da tarihe karşı vefa borcumuzu ödemek istedik. Afgan lider Rabbani bu röportajdan birkaç ay sonra bombalı bir suikast sonucu öldürüldü. Burhaneddin Rabbani ile yaptığımız söyleşi www.belgeselyayincilik.com sitemizde bulunmakta.

AFGANİSTAN´IN ESKİ BÜYÜKELÇİSİ İLE RÖPORTAJ

Afganistan dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor.Türkiye ile Afganistan arasında önemli gelişmeler oluyor.Yüzlerce Türk iş adamı ve sanayici, Afganistan’da yatırım yapmaya devam ediyor. Türk barış kuvvetleri komutanlığı bünyesinde binlerce Mehmetçik barış elçisi olarak Afganistan’da.

AFGANİSTAN İLE TÜRKİYE’NİN ARASI AÇILIYOR MU?

Son günlerde basında Taliban yetkililerine Türkiye’nin temsilcilik sözü vermesi Afganistan ile Türkiye’nin arasını ciddi şekilde açtı.Türkiye kamuoyunda fazla tartışılmasa da Afganistan’da büyük protesto gösterileri yapılıyor.Afganistan kamuoyu Türkiye Taliban’a temsilcilik açtıracaksa bizde PKK’ya temsilcilik açtırmalıyız tezini savunuyor.

AFGANİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ İLE TARİHE NOT DÜŞTÜK

Türkiye ile Afganistan arasındaki gelişmeler devam ederken Afganistan’ın eski Ankara büyükelçisi ve halen ispanyada büyükelçilik yapan ve Afganistan üzerinde önemli ağırlığı bulunan Mesut Halili ile görüştük.Mesut Halili, Afganistan’ın geleceği, bu gün Afganistan’ın içinde bulunduğu durum,Afganistan devleti ile Taliban güçleri arasındaki dolaylı görüşmeler ve Türkiye’nin ara buluculuğu konuları ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.Afganistan’ın geleceğinde ve Afganistan’da barışın sağlanmasında Türkiye’ye çok önemli görevler düştüğünü bildirdi.

AFGANİSTAN DEVLETİ İLE TALİBAN GÖRÜŞMESİ TÜRKİYE’DE YAPILSIN

Afgan devleti ile Taliban güçleri arasında barış görüşmeleri dolaylı olarak devam ederken Büyük elçi Mesut Halili ”Bu görüşmelerin Kabil’de ve İslamabad’da yapılması ile başarı sağlanmaz.Ankara’da veya İstanbul’da yapılmalıdır ve ilk kez gazeteniz aracılığı ile açıklıyorum Afgan devleti ile Taliban görüşmesi Afganistan doğumlu olan Mevlana şehri Konya’da yapılmalı belki Mevlana hoşgörüsü ile Afganistan’da barış sağlanabilir.”dedi.

HORASAN TARİHİNE IŞIK TUTTUK

Afganistan Ankara Büyükelçisi Mesut Halili ile İstanbul’da yaptığımız görüşmede Horasan medeniyeti tarihi ile ilgili önemli bilgiler aldık.Horasan medeniyeti ve Afganistan tarihi ile ilgili çok önemli bilgilere sahip olan Halili Horasan medeniyetinin yeteri kadar tanınmadığına işaret ederek ”Önemli araştırmalar yapılmalıdır,Horasan medeniyeti olmasaydı bugün Anadolu,balkanlar ve Kafkaslarda İslam medeniyeti gelişemezdi.Horasan medeniyetinin başkenti bugünkü Afganistan bölgesi ve Kabil.” şeklinde konuştu.

AFGANİSTAN BELGESELİ HEDİYE ETTİK

Büyükelçi Halili Horasan medeniyetini çok iyi bilen bir aydın. Afganistan ve Horasan medeniyeti ile ilgili yaptığımız araştırma ve çektiğimizin 3 bölümlük belgeselini Mesut Halili’ye hediye ettik.Ayrıca “Cebeli Tarık’tan Çin Seddi’ne Osmanlı Medeniyeti” adlı belgesel seti ile Gebze Kültür Kitabı’nı hediye ettik. (Kaynak: Gebze Gazetesi 18 Aralık 2012)

Evet, 8 yıl önce Mevlana ile ilgili yazdığımız makale, 8 yıl içinde çok şeyler değişti, çok şeyler yaşadık. En önemlisi korona vebası dünyaya karşı savaş açtı. İlk kez Mevlana Şeb-i Aruz Töreni Konya’da boş salonda yapıldı. İnşallah korona vebasından tüm insanlık kurtulur.