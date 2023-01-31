MEVLANA YILI VE AFGANİSTANDA MEVLANA’NIN DÜNYAYA GELDİĞİ EVİN HALİ

2023 yılı Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan tarafından Mevlana yılı ilan edildi. Mevlana’nın daha iyi tanınması ve manevi kültür bilinci oluşmasına vesile olacak Mevlana yılı İle ilgili bir çok etkinlik yapılacak. 2009 yılında Mevlana’nın dünyaya geldiği Afganistan’ın Belh kentine Türkiye’den giden gazeteci ve belgeselci olarak çektiğimiz belgeseller halen bir çok tv kanalında yayınlanmakta. TGRT Belgesel tv de yayınlanan bölümü sizlerle paylaşırken isteğimiz 2023 Mevlana yılı dolayısı İle Mevlana’nın Afganistan’da dünyaya geldiği bey tamir edilip kültürümüze kazandırılır.

TGRT DE AFGANİSTAN BELGESELİMİZ YAINLANIYOR

Mevlana’nın dünyaya geldiği Afganistan tarihi BELH kentinde Mevlana’nın 1207 yılında dünyaya geldiği evin belgeselini ilk kez Devri Alem belgesel TV yayınladı.

https://fb.watch/in1LJuqB-P/?mibextid=qC1gEa

AFGANİSTAN CELALABAD HAYBER GEÇİDİ

https://fb.watch/in0aHIecby/?mibextid=qC1gEa

AFGANİSTAN TARİHİ BELGESELİMİZ

15 yıl önce Afganistan’da çektiğimiz belgeseller halen yayınlanıyor. 28 OCAK 2023 TGRT belgesel tv devri alem belgesel programımızda 2009 tarihinde Kabil’de çektiğimiz belgeselimiz önceki gün yayınlandı.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3448971018679616&id=100004338481610

12 yıldan beri TGRT belgesel tv de hergün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com web tv kanalımızdanda izleyebilir www.ismailkahraman.net sayfamızda okuyabilirsiniz.

2023 MEVLANA YILI İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete’de yer alan genelgede, Anadolu topraklarında gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi ve şefkat hamuruyla yoğuran, ilim ve öğütleriyle birliği, beraberliği ve kardeşliği yeşerten büyük İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hayatı, fikirleri ve eserlerinin asırlardır insanlığın yolunu aydınlattığını belirtti.

750’İNCİ YIL DÖNÜMÜ

Genelgede, “Mevlana, Anadolu’da ilim, irfan ve hikmetle harmanladığı Mesnevi’siyle millet olma şuurunu yerleştirmiş ve topraklarımızı bu aziz değerle mayalamıştır. Bu minvalde Mevlana’yı hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750’nci yıl dönümü olan 2023 yılı ‘Mevlana Yılı’ olarak kutlanacak ve yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir” denildi.

Etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütüleceğini, söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

KONYA BELEDİYESİNDEN MEVLANA AÇIKLAMASI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023’ün Hazreti Mevlana’nın vuslatının 750. Yılı olması nedeniyle Mevlana Yılı olarak kutlanması için genelge yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Büyük İslam alimi ve filozofu Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Konya’dan tüm dünyaya ve insanlığa yayılan sevgi, hoşgörü ve kardeşlik anlayışının sınırları ve çağları aştığını belirten Başkan Altay, 2023’ün Hazreti Mevlana’nın ahirete irtihalinin 750’nci yılı olduğunu hatırlattı. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Mevlana felsefesini tüm insanlığa en güzel ve en doğru şekilde anlatmak maksadıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek tensipleriyle vuslatın 750’nci yıl dönümü olan 2023 yılının Mevlana Yılı olarak kutlanması kararı alındı. Bu çerçevede yıl boyunca Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılı olan ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çağa yön verecek 2023’ün, ülkemiz ve Konyamız açısından çok önemli bir yıl olacak. Vuslatın 750’nci yılı olan 2023 yılının Mevlana Yılı olarak kutlanmasını ilan eden Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Vuslatın 750. Yılı hayırlara vesile olsun inşallah” ifadelerini kullandı.