“Milleti bir arada tutan bağların özü sivil toplum yapılarıdır”





Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı Sivaslılar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Zeki Bulut, Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadir Zortaş, dernek yöneticilerinin yanı sıra üyeler tarafından ağırlandı. Ziyarette konuşma yapan Başkan Büyükakın, “Sivil toplum kuruluşlarımız geleciğimizi üzerine inşa edeceğimiz yapılar. Geçmişe doğru baktığımızda da bu böyledir. Bu milleti millet yapan gerçek doku o milleti bir arada tutan bağların özü sivil toplum yapılarında vardır” dedi.



‘’KARA FATMALAR, YAHYA KAPTANLAR’’

Ziyarette konuşan Başkan Büyükakın, ‘’Geçmişe doğru gittiğimizde belki o yapıların adı sivil toplum kuruluşları değildir. Kırsal yerleşimlere tarihin gerisine doğru gittiğimizde başka isimlerle orada form bulmuşlardır. Ama asıl mevzu ortak amaç etrafında toplanmayı bilmektir. Mesela bizim milli mücadelemizde Sivas en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Bir milleti küllerinden ayağa kaldıran o buluşmaların zemininde yine aslında sivil yapılar vardır. Bu 15 Temmuz girişimiyle birlikte aslında bizim kastedilen en önemli can damarlarımızdan bir tanesi de bu sivil yapılanmadır. Tüm milletlerin gayri nizami yapılanmaları vardır. Mesela burada Kara Fatma var değil mi? Nereden çıkmış Kara Fatma? Yani düşünebiliyor musunuz Erzurum’dan gelip burada Servetiye Cephesinde Milli Mücadele hareketini örgütlemiş ve o mücadelenin başını çekmiş. Yahya Kaptan var, Nene Hatun gibi çok isim var. Bunlar aslında toplumların hayatında her zaman var olan yapılar. Yani sivil yapılar bizi birbirimize bağlayan en güçlü yapılardır’’ dedi.





‘’DEVLET SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE OTURUR’’

Sivil yapıların millete güç kattığını aktaran Başkan Büyükakın, ‘’Eğer sivil yapılarımız güçlüyse, millette aşağıdan yukarı devletini örgütlediği için o devlette çok sağlam temeller üzerine oturur. En zor şartlar altında bile milli mücadele yıllarında tekrar ayağa kalkmayı bilir. Çünkü örgütlenme devam ediyordur. Birbirine teması devam ediyordur. O zor şartlarda o insanlar birbirleriyle temas kurmuş ve mücadelede ayakta kalmayı başarmışlardır. Kültür, tarih, çevre gibi günümüzün önemli başlıklarının neredeyse tamamı yine bu gönüllü teşkilatları etrafında gerçekleşiyor. Bu yapıları güçlendirmek aslında toplumu güçlendirmek, milleti güçlendirmek anlamına geliyor.

Bu Anadolu topraklarında varlığımızı bazı devletler en başından beri sindiremediler. Bundan sonra da sindiremeyecekler. Biz ne yaparsak yapalım hak mücadele edilmeden alınmıyor. Biz bu toprakları mücadele ederek aldık. Mücadele ruhunu bu toplumun unutmaması lazım. Onun içinde bu toplumun bir arada kalmayı başarması lazım. Sizin gibi yapılarla bu toplum bir arada kalacak’’ ifadesini kullandı.



“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA 15 MİLYON AYIRDIK”

Sivil Toplum kuruluşlarına hep destek olduklarını belirten Başkan Büyükakın, “Büyükşehir olarak sivil yapılarımızın güçlenmesi için Sivil Toplum Daire Başkanlığımızı kurduk. Yerel Destek Programı’nı (YEDEP) ilan ettik. Geçen yıl 5 milyonluk bu yıl ise 15 milyonluk bir bütçe ayırdık. Kente katkı sağlayacak kendi kapasitelerini artıracak Avrupa Birliğine benzer çerçeve programları ilan edip şehrin gençleri çocukları kadınları yaşlıları engellileri şehrin tarihi çevresi ile ilgili projeler yapmak üzere bu kaynağı kullandırmaya karar verdik. Asıl sebep şu burada güçlü bir sivil yapı oluşturmak ve o sivil yapıyı birbirine bağlamak şehre aidiyetini ve memleketin değerlerini aidiyetini güçlendirmek. Şimdiye kadar birlikte yaptığımız güzel çalışmalar oldu İnşallah bundan sonra da olacak” açıklamasını yaptı.



“KARDELEN ÇİÇEKLERİ AÇMIŞTIR”

‘’İnsanlar gibi milletlerin de kaderi vardır’’ diyen Başkan Büyükakın, “Zor zamanlardan geçiyoruz ama zor zamanlar geldiğinde millet olarak tek yumruk olmayı beceriyoruz. Bizler o birlikteliği sağlayacak, kardeşliği bozmayacak, aramıza fitne sokmayacak şekilde safları sık tutalım. Yol yürümek önemlidir. Ama her şeyden öncesi istikamettir. Bu milletin birliği beraberliği kardeşliği barış adalet gibi değerler etrafında toplanmayı bilmiştir. Bundan sonrada bilecektir. Memleketimiz bundan sonraki süreçte de çok daha güçlü şekilde yolunda ilerler. Bizim milletimizin kaderi için kaderin mevsimi artık ilkbahardır. Bundan sonra her ne olursa olsun bu milletin kaderi ilkbahardır ve kardelen çiçekleri açmıştır. Bundan sonra bu milletin önünde kimse duramayacaktır” dedi.



“AŞIK VEYSEL’İ EN GÜZEL ŞEKİLDE ANMAK KOCALİ’NE YAKIŞIR”

UNESCO’nun 2023’ü Aşık Veysel Yılı ilan etmesine de değinen Başkan Büyükakın, “Kültürü taşımanın da vazgeçilmez araçlarından bir tanesi de yine bu tür sivil toplum birlikteliklerdir. Bu yılı UNESCO, Aşık Veysel yılı ilan etti. Biz de dernek başkanımız ile konuştuk. Aşık Veysel yılını Aşık Veysel’e yakışır şekilde Kocaeli’de kutlamak, anmak bize yakışır diye düşünüyorum. Sivas gerçekten yiğit insanların memleketi bunlardan biride Muhsin Yazıcıoğlu başkandır. Bu memleketin yiğit evladı, bu memleket için şehit edildi. Yolundan dönmedi ama bu memleket yolundan dönmeyen insanlar sayesinde ayakta duruyor. Dönmeyi düşünmeyen insanlar sayesinde ayakta duruyor. Fedakarlık yapmayı göze alan insanlar sayesinde ayakta duruyor. Ve sizlerin arasında bunlardan çok var’’ şeklinde konuştu.





