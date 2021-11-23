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MİLLİ İRADE MEYDANI’NA YENİ YAĞMURSUYU HATTI YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Küresel ısınma ile birlikte iklim değişikliğinin getirdiği ani yağışlarda oluşan su baskınlarının önüne geçebilmek için İzmit Milli İrade Meydanı alanında yeni yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştiriyor.

MİLLİ İRADE MEYDANI'NA YENİ YAĞMURSUYU HATTI YAPILIYOR

23 Kasım 2021 Salı 13:14

TAŞKINLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

İSU Genel Müdürlüğü Kocaeli genelinde içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu altyapı hatlarıyla beraber dere ıslahı, içmesuyu depoları, fosseptik ve altyapı çalışmaları kapsamında bozulan yolların üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda daha önce Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın müjdesini vererek kent meydanı yapılacağını duyurduğu alanda yüzey sularının toplanması ve taşkınların önüne geçilmesi için yağmursuyu altyapı çalışmalarına başlandı.


310 METRE UZUNLUĞUNDA YENİ HAT

Milli İrade Meydanı alanında gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamında 310 metre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarda Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan, yürüyüş yolundan gelen yüzey sularının toplandığı menfez ile Milli İrade Meydanı alanının alt kısmında bulunan menfez arasında bağlantı yapılacak. 1200 mm çapında betonarme boruların kullanıldığı altyapı çalışmasında ani yağışlarda bölgede oluşabilecek yağmur taşkınlarının önüne geçilerek yeni yapılacak kent meydanı alanı ve yürüyüş yolu üzerinden gelen yüzey suları kaynaklı oluşabilecek taşkınların önüne geçilmiş olacak.


 





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